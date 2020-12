Kerstin Mücke ist eine der „Corona-Heldinnen“ Helmstedts

Kerstin Mücke gehört zu den Menschen im Kreis Helmstedt, die derzeit nahezu täglich mit dem Coronavirus konfrontiert sind. Genauer gesagt: Covid-19-Patienten gegenüberstehen. Noch genauer: Die Patienten beatmen, im Zweifel deren Leben retten. Und das pro Arbeitstag acht oder neun Stunden am Stück, zu unterschiedlichen Schichten.

Die 51-Jährige aus Grasleben arbeitet seit 1994 fast durchgehend auf der Intensivstation der Helmstedter Helios-Klinik. „Seit März sind wir auch die Beatmungs-Station für Corona-Erkrankte. Alle, die einen schweren Verlauf haben, landen bei uns.“

Während der ersten Welle Ungewissheit, während der zweiten Welle mehr Patienten

Mücke ist als Fachschwester für Anästhesie und Intensivmedizin gewohnt, mit stressigen Situationen umzugehen, wie sie sagt. Sie findet bei ihrer Familie und ihren Schlittenhunden Ausgleich. Aber: „Das ist wirklich eine heftige Zeit für uns. Diese Krise geht nicht spurlos vorbei. Auch wir machen uns Gedanken und haben Angst davor, uns anzustecken. Und der psychische Druck ist ebenfalls da.“

Während der ersten Welle im März sei es vor allem die Ungewissheit gewesen, die ihr und ihrem Team zu schaffen machte. „Als unser erster Patient auf der Station war, hatte jeder eine Art Hemmschwelle. Wir kannten einfach noch zu wenig vom Krankheitsverlauf. Mittlerweile wissen wir, wie wir uns zu schützen und damit umzugehen haben.“

Jetzt, in der zweiten Welle, werden laut Mücke allerdings deutlich mehr Patienten mit Corona-Erkrankung auf die Station eingeliefert. „Zum Glück noch nicht so viele schwere Fälle wie in anderen Häusern.“ Trotzdem bedeutet das: rund um die Uhr für die Beatmungspatienten da sein, an den Betten mit Vollmontur stehen – also mit FFP3-Maske, Plastikvisier, Kopfhaube, Kittel und doppelten Handschuhen.

Mücke: Applaus ist schön, bessere Bezahlung und Unterstützung ist wichtiger

Mücke ist es wichtig, im Namen all ihrer Kollegen zu sprechen: Das gesamte Krankenhauspersonal, vom Empfang über die Normalstation bis zu den Ärzten, leiste momentan Unglaubliches, sagt sie. Denn der Normalbetrieb geht parallel weiter. Und: „Der Personalmangel macht sich bemerkbar. Nicht nur in Helmstedt, sondern überall.“

Was sich Mücke deshalb wünscht, ist mehr Unterstützung vom Staat statt nur Applaus – und weniger Menschen, die eine Corona-Erkrankung auf die leichte Schulter nehmen. „Wenn man Covid-Patienten mal betreut hat und sieht, wie ein schwerer Verlauf aussieht mit Atemnot und künstlichem Koma, dann sollte man sich das wirklich zweimal überlegen.“ Auf ihrem Handy hat sie Bilder von der Verlegung ihres ersten Corona-Patienten in die Reha. Einer ihrer schönsten beruflichen Momente in den vergangenen Monaten, wie sie sagt.