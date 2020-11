Auf der Webseite des Stadtmarketingvereins Helmstedt aktuell läuft ein Countdown. Noch 287 Tage und sechs Stunden (Stand: Samstag Mittag) sind es, dann wird die elfte Helmstedter Kulturnacht eröffnet. Vielleicht. Hoffentlich.

Auch wenn aus heutiger Sicht eine Veranstaltung in der Größenordnung kaum vorstellbar ist, setzt das Stadtmarketing bereits die Rahmenbedingungen der Kulturnacht, die für Samstag, 11. September 2021, geplant ist. „Da es stets ein sehr umfangreiches Programm ist, was an dem Abend geboten wird, ist eine langfristige Planung unausweichlich“, erklärt Michael Gerhardt, Sprecher des Organisationsteams.

Bewerbung bis Ende Februar

Ob die Kulturnacht im nächsten Jahr wirklich stattfinden kann, wird die Zeit zeigen. „Wir blicken aber optimistisch in die Zukunft und geben unser Bestes, dass es eine tolle Veranstaltung wird – so es denn geht“, verspricht Kerstin Pflaum, Geschäftsstellenleiterin von Helmstedt aktuell.

Damit das Versprechen nicht ins Leere läuft, ist das Team auf die Bewerbung von Künstlern und Musikern angewiesen. Jeder, der Lust hat, die Kulturnacht mit einer Darbietung zu bereichern, wird eingeladen, sich über die Homepage www.kulturnacht-helmstedt.de zu bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2021.

Auch Veranstaltungsorte gesucht

Ob Musik, Kunst, Schauspiel, Theater, Tanz, Zauberei, Comedy: Alles ist willkommen. Auch über das Angebot von außergewöhnlichen Veranstaltungsorten freut sich das Team. „Eine Kulturnacht im herkömmlichen Format mit tollen Akteuren und tollen Orten – ein Traum, den wir nach wie vor träumen und der hoffentlich auch Realität wird“, blickt Kerstin Pflaum optimistisch in die Zukunft.