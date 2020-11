Bistum gibt Helmstedter Begegnungsstätte St. Ludgerus auf

Ein Schock für die katholische Pfarrgemeinde St. Ludgeri in Helmstedt: Das Bistum Hildesheim schließt drei Bildungshäuser in seinem Amtsbereich, darunter auch die Begegnungsstätte im Kloster St. Ludgerus. Der Normalbetrieb am Ludgerihof soll bereits in wenigen Wochen zum 31. Dezember dieses Jahres enden – nur die Verpflegung der angrenzenden Ludgeri-Grundschule soll bis Juli aufrechterhalten und auch bereits getätigte Buchungen sollen nach Möglichkeit bedient werden.

Erst zwei Tage vor der Verkündung des Bistums erfuhr Hausleiterin Maren Trümper von diesem Beschluss, ihre Mitarbeiterinnen erst parallel zur Bekanntmachung – sie sollen zunächst ein Jahr lang weiterbeschäftigt werden. Bei den 15 Beschäftigten der Begegnungsstätte wie auch bei der Pfarrgemeinde, der das Gebäude gehört, stößt die Entscheidung des Trägers auf Enttäuschung und Unverständnis.

Hausleiterin: „Schließung schon recht überraschend“

Trümper berichtet von einer Zweidrittel-Auslastung im vergangenen Jahr – Hauptzielgruppe des Hauses sind Schulklassen und Freiwilligendienste, es wird aber auch für Feiern oder Freizeiten gebucht. „Natürlich hat sich das in diesem Jahr deutlich verändert. Aber wir hatten gehofft, nach der Corona-Zeit wieder voll durchstarten zu können. So gesehen kommt die Schließung schon recht überraschend – vor allem die Kurzfristigkeit.“ Auch Thomas Jung, ab Juni Pfarrer der Ludgeri-Gemeinde, kritisiert: „Die Kommunikation seitens des Bistums ist wirklich nicht optimal gelaufen.“

Warum aber stoppt das Bistum den Betrieb in Helmstedt? „Die Diözese hat die grundlegende Entscheidung getroffen, im Bereich der Bildung auf den Umbruch in Kirche und Gesellschaft zu reagieren“, teilt eine Sprecherin mit. Ziel sei es, bei den Bildungsangeboten „eine zukunftsfeste Perspektive“ zu schaffen, sich von „bloßen Beleghäusern“ zu verabschieden, andere Formate und Standorte zu entwickeln. Hinzu kommt, dass das Bistum mit der „Restrukturierung“ auf die sinkenden finanziellen und personellen Ressourcen der Kirche reagiert.

Deshalb prüfte das Bistum all seine Bildungshäuser auf deren Wirtschaftlichkeit. Das Ergebnis: Für die Bildungshäuser in Helmstedt, Goslar und Germershausen sei bei der Weiterführung „ein erheblicher Sanierungsbedarf mit entsprechend hohem Kostenaufwand“ zu erwarten gewesen – um modernen Standards zu genügen, heißt es. Die Orientierungstage für Jugendliche sollen statt in Helmstedt künftig in Holle im Kreis Hildesheim stattfinden.

Ludgeri-Pfarrgemeinde widerspricht dem Sanierungsbedarf

Das wiederum versteht die Helmstedter Pfarrgemeinde nicht. Pfarrer Jung: „Einen Sanierungsbedarf gibt es eigentlich nur in zwei Dingen: Es müssen 30 Fenster erneuert werden – aber das könnte man sukzessive tun, zum Beispiel über eine Patenschaft. Und die Brandmeldeanlage muss auf den neuesten Stand gebracht werden. Das halte ich nicht für unschaffbar. Ansonsten ist das Haus tipptopp in Schuss.“ Noch 2016 wurde die Außenfassade neu gemacht.

Jung wisse zwar einerseits nicht, wie groß die finanzielle Notlage des Bistums aufgrund der Corona-Krise sei und räumt ein, dass die Bistumsleitung darauf reagieren müsse. „Andererseits sehe ich, wie gut das Kloster Ludgerus ausgelastet und in Schuss ist und was für ein hervorragendes Engagement hier an den Tag gelegt wird. Ein solches Haus verliert man nur einmal, eine Schließung ist nicht rückgängig zu machen.“

Wenn man Kindern und Jugendlichen das Evangelium außerhalb der Kirche verkünden wolle, müsse man mit ihnen auch mal wegfahren. „Jugendbildung ist immer ein Zuschussgeschäft.“

Brief ans Bistum geschrieben: „Hoffnung ist, dass wir die Schließung aufhalten können“

Vonseiten des Bistums heißt es, für die Auslotung der künftigen Möglichkeiten des Ludgerus-Klosters sei nun die Pfarrgemeinde zuständig. Ein neues Konzept sei allerdings nicht innerhalb weniger Wochen entwickelt, antwortet Jung. Und klar sei auch: Die Kosten des Hauses können nicht von der Pfarrgemeinde allein gestemmt werden.

Aus diesem Grund haben Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat vergangene Woche einen Brief an den zuständigen Generalvikar gerichtet. „Unsere Hoffnung ist, dass wir die Schließung aufhalten und das Haus in der bisherigen Funktion aufrechterhalten können.“

Auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es vom Bistum, die getroffene Entscheidung sei endgültig. Aber: „Selbstverständlich wird es Gespräche zwischen dem Bistum, den Mitarbeiterinnen und der Pfarrgemeinde geben.“