Er rettete das Helmstedter Freibad – und belebt es weiterhin

Martin Lehmann ist vorbereitet auf unser Gespräch, erscheint zum Termin vor dem Waldbad Birkerteich mit einer handgeschriebenen Liste: der Stadt möchte er für all die Unterstützung danken, ebenso den Sponsoren, den Musikern und nicht zuletzt den anderen Mitgliedern des Fördervereins. Dabei ist er es, der gleich mehrfach als „Helmstedter des Jahres“ vorgeschlagen wurde.

Aber von Anfang an: Seit fast 20 Jahren setzt sich der 64-Jährige für das Freibad in Helmstedt ein, entwickelt das Badkonzept stetig weiter. Als die Stadt das Waldbad im Jahr 2000 aus Kostengründen schließen will, stemmen sich Lehmann und seine Mitstreiter dagegen, sammeln tausende Unterschriften und gründen schließlich den Förderverein, um das Bad zu erhalten. Unverändert ist er überzeugt: „Das Freibad gehört für mich zur Lebensqualität in Helmstedt. Und diese Stadt wird auch nur lebenswert bleiben, wenn Infrastruktur vorhanden ist.“ Denn: „Was weg ist, ist für immer weg.“

Lehmann hat seine Jugend im Freibad verbracht – „wie so viele andere Helmstedter“

Zudem hängt sein Herz am Bad: „Ich mache das nicht, um irgendwelche Lorbeeren zu ernten. Ich habe wie so viele andere Helmstedter hier meine Jugend verbracht, das Schwimmen gelernt.“ Seit 2001 ist Lehmann durchgängig Vorsitzender, regelt vor allem das Organisatorische: telefonieren, Anträge schreiben, Angebote einholen – in den 19 Jahren Vereinshistorie sind knapp 400.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen und ins Freibad investiert worden.

„Für das Organisieren gehen Stunden ins Land. Aber mir macht das Spaß. Und die Resonanz der Menschen ist schön“, sagt der ehemalige Regionaldirektor der Öffentlichen Versicherung, den die Vereinskollegen scherzhaft als „Leuchtturm“ betiteln.

Waldbad zur Eventlocation entwickeln

Baden war der frühere Triathlet in dieser Saison nur wenige Male, wie er erzählt – obwohl Lehmann fast jeden Tag zugegen war: Sei es bei der Sanierung des Pavillons im Mai oder den 13 Mittwochskonzerten diesen Sommer. Denn auch das ist Lehmann zuzurechnen: Er entwickelt die Möglichkeiten des Freibads weiter – weil weniger Badegäste als früher kommen, aber ebenso, weil Lehmann Musikfan ist und selbst Gitarre spielt.

„Freibad ist halt nicht mehr so wie vor 30 oder 40 Jahren. Junge Leute haben andere Interessen und mehr Alternativen für ihre Freizeit. Die Massenbesuche erreicht man nur noch an Wochenenden im Hochsommer“, sagt er und blickt in diesem Moment auf die Bühne hinter sich. „Also muss man schauen: Was können wir über den Badebetrieb hinaus tun? Und ich habe immer gesagt: Das Beste, was man hier machen kann, ist eine Eventlocation.“

So fand in diesem Sommer bereits die sechste Ausgabe der Konzertreihe mit Bands und Songwritern aus der Region statt – trotz Hindernissen durch die Corona-Pandemie. Lehmann hielt die Bands bei der Stange, im Schnitt kamen an jedem Abend 250 Besucher ins Waldbad. Froh, dass überhaupt etwas stattfand, meint Lehmann.

Erste Pläne für weitere Konzerte in 2021 stehen schon

Lehmann hat schon die nächsten Pläne parat, will die Bühne für 2021 mit einem wetterfesten Untergrund „noch professioneller“ machen, die Stilrichtungen der Bands diverser, noch „zwei, drei, vier andere Veranstaltungen“ organisieren. Damit das Freibad weitere Jahre bestehen bleibt.