Straßenkataster sorgt in Danndorf für Wirbel

Das Straßenkataster für die Gemeinde Danndorf steht. Es basiert auf einem Expertengutachten, und dieses malt ein düsteres Bild vom Zustand der Straßen. In einer Bewertungsskala von 1 bis 8 schneiden 17 von 45 Gemeindestraßen mit dem schlechtesten Wert, der 8, ab. Sie müssten laut Empfehlung binnen eines Jahres gründlich saniert werden. Dagegen laufen die Mitglieder der Danndorfer Bürgerinitiative gegen die Straßenausbaubeiträge , kurz Strabs , nun Sturm und wollen ihren Unmut wohl auch vor dem Bau-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss der Gemeinde kund tun. Das Gremium tag am Donnerstag ab 18 Uhr im Ratssaal Velpke. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um etwa 18.30 Uhr.

Die Zahl der zugelassenen Besucher ist begrenzt und nach Verwaltungsauskunft ausgeschöpft. Der Pandemieauflangen wegen ist für öffentliche Sitzungen eine Anmeldung nötig. „Das Interesse an diesem Thema ist sehr groß“, sagte Danndorfs Gemeindedirektorin Stefanie Wilke bei einem Lokaltermin in der Straße „Am Brande“. Sie könne die Sorgen der Anlieger durchaus verstehen, aber: „Am Abend geht es lediglich um eine Information. Der Gutachter stellt sein Gutachten vor“, so Wilke.

Danndorfer Gemeindedirektorin hält Aufregung für unnötig

Die derzeitige Aufregung über das Kataster und dessen Aussagen halte sie für unnötig, denn: „Anhand des Gutachtens sehen wir ja, wie wichtig ein Kataster, das den Zustand der Gemeindestraßen darstellt und mögliche Maßnahmen definiert, ist.“ Damit habe Politik und Verwaltung eine Grundlage für Gespräche, den öffentlichen Diskurs und eventuelle Planungen.

Die Mitglieder der Danndorfer Initiative haben sich das Gutachten genau angesehen und in einer Rundmail Position bezogen. Sie kommen zum Schluss, dass die Straßenausbaubeiträge alle Anlieger einer Gemeindestraße treffen könnten und rechnen mit 3,6 Millionen Euro an Sanierungskosten für die 17 als besonders schlecht eingestuften Straßen. „Ich finde es schade, dass man nicht zunächst das Gespräch gesucht hat“, so Stefanie Wilke dazu. Mit der Mail verbreite man unnötig Sorgen . „Die Empfehlungen gehen natürlich vom bestmöglichen Zustand nach einer Sanierung aus“, sagte sie. Man müsse nun zunächst prüfen, ob es nicht auch andere Möglichkeiten im Rahmen der Straßenunterhaltung gibt, etwa die Erneuerungen von Decken. Solche Maßnahmen fallen demnach nicht unter die Beitragspflicht .

Keine Haushaltsansätze für grundhafte Sanierungen von Gemeindestraßen

Ganz abgesehen davon: Im Haushalt für das kommende Jahr finden sich keinerlei Ansätze für grundhafte Sanierungen von Gemeindestraßen, und: „Wir wissen doch überhaupt nicht, wie es mit den Ausbaubeiträgen weitergehen wird“, ergänzte Wilke. Sie werde das Straßenkataster und mögliche Maßnahmen in aller Öffentlichkeit diskutieren, wenn wieder die Möglichkeit dazu besteht, sprich: Sobald die aktuelle Pandemie-Situation dies zulässt. Vorher passiere nichts.