Sind die Leitplanken an der B1 bei Bornum wirklich nötig?

Als „ Geldverbrennungsmaßnahme “ oder „ Steuergeldverschwendung “ wurden die gerade laufenden Bauarbeiten entlang der B1 zwischen Bornum und Cremlingen unserer Zeitung gegenüber betitelt. Seit Ende August werden entlang der Fahrbahn Leitplanken – oder Schutzplanken, wie sie korrekt heißen – installiert. Deren Sinnhaftigkeit stellen manche unserer Leser in Frage.

So machte beispielsweise Jürgen Beese darauf aufmerksam, dass sich der Grünstreifen zwischen Fahrbahnrand und Radweg als „ Sicherheitszone “ bewährt habe – absolute Sicherheit gäbe es nicht. Und aus Sicht Finn Luegs würden die Leitplanken zumindest optisch beengen. Außerdem dienten sie eher dazu, kleine Fahrfehler , die vorher glimpflich im Seitenstreifen endeten, zu großen Beschädigungen werden zu lassen.

Projekt des Bundes

Auf rund 13 Kilometern Länge wird die „passive Schutzeinrichtung“ installiert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte Dezember beendet sein. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 690.000 Euro. Es sind Mittel des Bundes . Ein entscheidender Punkt, wie Henning Schwägermann von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel betont.

Denn der Wolfenbütteler Geschäftsbereich setzt an dieser Stelle ein Projekt des Bundesverkehrsministeriums um, durch das die Sicherheit an Bundes- und Landesstraßen erhöht werden soll. Autofahrer sollen vor Hindernissen geschützt werden , die dichter als 4,50 Meter an der Fahrbahn stehen. „In der Regel sind das Bäume“, verdeutlichte Schwägermann.

Zahl der Todesfälle senken

Der Fachbereichsleiter Betrieb und Verkehr verteidigt die Installation der Leitplanken, denn es gehe darum, die Zahl der Todesfälle bei Baumunfällen zu senken. „Dieses Ziel ist nur mit Installation entsprechender Schutzsysteme zu erreichen“, betonte er. Bundesweit gehöre Niedersachsen zu dem Land mit den meisten tödlichen Unfällen, stellte er zudem heraus.

Im Geschäftsbereich Wolfenbüttel seien schon mehrere solcher Maßnahmen umgesetzt worden, die entlang der B1 sei im Landkreis Helmstedt derzeit die einzige. „Die B1 gehört zu den am stärksten befahrenen Straßen “, verdeutlichte Schwägermann. Mit zudem einer Vielzahl von Bäumen. Wo genau die Schutzplanken notwendig sind, war im Vorfeld beurteilt worden, unter anderem bei Begehungen zusammen mit der Polizei.

„Keine Steuerverschwendung“

Zwischen Cremlingen und Abbenrode gebe es eine „schützenswerte Baumallee“, da werden die Leitplanken durchgezogen. Zum Teil werden entlang der Strecke aber auch Einzelbäume umfasst. Der Abteilungsleiter verwies außerdem darauf, dass Bäume, die gefällt werden mussten, noch nachgepflanzt werden. Alles in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde .

Klar könne das Auto beschädigt werden, komme jemand von der Fahrbahn ab. Aber Seitenstreifen seien nicht für Ausweichmanöver vorgesehen, sondern „um zu verhindern, ein Abkommen auf zu weichem Untergrund zu vermeiden“. In problematischen Situationen würden Schutzeinrichtungen helfen, dass das Auto auf der Fahrbahn bleibt und nicht gegen ein Hindernis prallt. „Baumunfälle gehören nun einmal zur Unfallart, die mit schweren Verletzungen oder tödlich enden. Das möglichst zu verhindern ist das Ziel der Schutzeinrichtungen“, steht für Schwägermann fest.

Insofern sei die Maßnahme aus seiner Sicht keine Steuerverschwendung . Und außerdem: „Wir haben auch Rückmeldungen, die die Schutzeinrichtungen begrüßen. Das sind neben Autofahrern auch Radfahrer und Fußgänger.“