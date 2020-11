Schöninger Stolpersteine führen jüdische Familie zusammen

Nach 86 Jahren führen drei Schöninger Stolpersteine die jüdische Familie Cohen wieder zusammen. „Wie durch ein Wunder oder rein zufällig“, so formuliert es Manfred Saak vom Schöninger Arbeitskreis Stolpersteine, „haben die Brüder Thomas und Ronald Cohen in London im Internet den Bericht der Helmstedter Nachrichten über das amerikanische Ehepaar Jane und Dennis Masur entdeckt, die uns helfen konnten, Licht in das Schicksal von Walter Cohen zu bringen.“

Unsere Zeitung hatte im Oktober dieses Jahres unter der Überschrift „Schöninger Stolperstein rührt Ehepaar in Kalifornien“ darüber berichtet, dass sich die Tochter von Walter Cohen überraschend beim Arbeitskreis gemeldet hatte. Mit Hilfe von Jane Masur wurde es den Schöningern möglich, Licht in das Dunkel um den Verbleib und weiteren Lebensweg des Sohnes von Johanna und Wilhelm Cohen zu bringen.

Brüder aus London nehmen Kontakt zur Cousine in Kalifornien auf

Der Arbeitskreis Stolpersteine Schöningen, unser Foto zeigt (von links) Rosemarie Saak, Heidi Rank und Manfred Saak, widmet sich seit 2011 dem Gedenken an die Schöninger Opfer des NS-Regimes und setzt seither mit vielfältigen Aktionen und Ausstellungen ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus. Foto: Markus Brich

Vor sieben Jahren hatte Künstler Gunter Demnig auf Initiative des Arbeitskreises um Rosemarie und Manfred Saak sowie Heidi Rank drei Stolpersteine vor dem Haus in der Schöninger Bismarkstraße gesetzt, in dem Walter, Johanna und Heinrich Cohen gelebt hatten, bevor sie vor dem Nazi-Terror aus der Stadt fliehen mussten.

„Nun erreichte uns ein Brief aus London “, berichtet Manfred Saak. Verfasst haben das Schreiben die beiden Söhne von Heinrich Cohen, der, wie auf dem Stolperstein zu lesen ist, 1934 „unfreiwillig nach Berlin verzogen“ und 1938 nach England geflohen ist. So entkam er dem Völkermord der Nationalsozialisten. „Bisher haben wir keine Kontakte zu eventuellen Nachfahren von ihm“, bedauerte Saak noch vor vier Wochen. Doch inzwischen steht er im intensiven Austausch mit Heinrichs Söhnen Thomas und Ronald Cohen.

„Natürlich haben wir die Brüder gleich gefragt, ob sie Kontakt zu ihren Verwandten in Kalifornien haben“, berichtet Saak. Die Antwort fiel negativ aus: „Irgend wie hatten die Brüder zwar eine Ahnung, dass es in Amerika Verwandte gibt, aber sie wussten nichts voneinander.“ Da konnte der Schöninger Arbeitskreis helfen und eine „Familienzusammenführung der besonderen Art“ ermöglichen: „Nach unserer ersten Mail mit ihnen haben sich die beiden Brüder umgehend mit dem Ehepaar Masur in Kalifornien in Verbindung gesetzt“, weiß Saak. Und es blieb nicht nur bei dieser Kontaktaufnahme. „Thomas und Ronald Cohen konnten noch weitere Verwandte in den USA anrufen, wie sie uns freudig berichteten.“

1958 besuchten die Brüder Cohen mit ihrem Vater Schöningen

Die bewegende Geschichte der Familie von Heinrich Cohen haben dessen Söhne nun niedergeschrieben und dem Schöninger Arbeitskreis übermittelt. „Obwohl unser Vater Heinrich mit uns im Sommer 1958 die Stadt Schöningen besucht hatte, um uns das Geschäft in der Bismarckstraße sowie das Grab unseres 1933 verstorbenen Großvaters Wilhelm Cohen auf dem Schöninger Friedhof zu zeigen, hat er uns nie etwas über seinen Vater erzählt“, erinnern sich die Brüder. Damals habe ihr Vater auf dem Friedhof die auf einer Gedenktafel verzeichnete Namensliste der Schöninger Juden , die geflohen oder ermordet worden waren, langsam durchgelesen. „Am Ende sagte er, dass eine oder zwei Familien dem Naziterror entkommen waren und in Australien lebten. Aber heute können wir uns an diese Namen leider nicht mehr erinnern“, schreiben die Cohens.

Künstler Gunter Demnig setzte im Jahr 2013 den Stolperstein zum Gedenken an Walter Cohen in der Schöninger Bismarckstraße. Foto: Norbert Rogoll

Heinrich Cohen übernahm nach dem Tod seines Vaters das Geschäft in der Bismarckstraße , doch schon ein Jahr später sei er gezwungen worden, es an den Kaufmann Walter Lübeck zu „verkaufen“. Ungefähr zu dieser Zeit „musste unser Vater sich unter dem Treppengeländer des Kaufhauses vor der Nazijugend verstecken . Es war also höchste Zeit, Schöningen zu verlassen“, erinnern sich die Brüder.

In Berlin kaufte Heinrich Cohen ein neues Geschäft, das , Teppichhaus-Zentrum in der Spandauer Straße 28, gegenüber dem Kaufhaus Nathan Israel , dem ältesten und für geraume Zeit größten Kaufhaus Berlins. Die Geschäftsleitung teilte sich Heinrich zunächst mit seinem Bruder Walter, der gleichzeitig Medizin studierte. Ab 1936 leitete Heinrich das Geschäft dann in eigener Regie. Das Handelshaus wurde, wie viele andere jüdische Unternehmen, in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 schwer beschädigt. Vier Monate später flüchtete Heinrich Cohen von Berlin nach London .

„Viele Juden glaubten, Hitler werde sich nicht halten können“

„Wir haben oft untereinander diskutiert, warum unsere Eltern so lange noch in Deutschland trotz des wachsendes Antisemitismus und den fast täglichen neuen Regeln blieben. Vielen von ihren Bekannten und Verwandten verliessen das Land schon Anfang der 30er Jahre“, schreiben die Brüder Cohen. Sie vermuten: „ Unsere Eltern waren bewusst deutsch . Der Familienstammbaum unseres Vaters lässt sich bis 1660 in Marburg zurückführen und der von unserer Mutter bis 1798 in Kempen (Posen). Sie waren damals also fast 300 Jahre lang in Deutschland. Unser Großvater kämpfte für den Kaiser. Viele Juden glaubten – oder hofften –, dass Hitler sich nicht halten würde und früher oder später so ein Verrückter ersetzt werden würde.“ Ihre Eltern, so die Cohens, „hatten einen hohen Lebensstil. Sie wohnten in einer 10-Zimmer-Wohnung in einem eleganten Viertel und hatten Personal wie Kindermädchen oder Köchin“. Viele Juden , so glauben die Brüder, „konnten sich damals einfach nicht vorstellen , dass sie in ihrem Heimatland nicht mehr erwünscht waren.“