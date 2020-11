Verfolgungsjagd: Mann entdeckt sein geklautes Autokennzeichen

Wolfsburg. Der Helmstedter war in Wolfsburg spazieren. Es gab eine Verfolgungsjagd mit der Polizei – am Ende war nicht nur das Kennzeichen geklaut.

Da war wohl eine gehörige Portion Glück im Spiel: Ein Helmstedter hat bei einem Spaziergang am Sonntagvormittag in Wolfsburg einen weißen Ford Mondeo an sich vorbeifahren sehen – mit dem Kennzeichen, das dem 56-Jährigen im Vorfeld geklaut worden war.

Als der Mann dies bemerkte, informierte er die Wolfsburger Beamten. Nach längerer Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifenwagen durch Wolfsburg konnte der Ford in der Schillerstraße angehalten werden, wie die Polizei informiert.

Auto geklaut, Kennzeichen geklaut, besoffen und bekifft – und ohne Führerschein

Der 34-jährige Beschuldigte sowie die 36- und 37-jährigen männlichen Insassen des Fords wurden kontrolliert und vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten fest, dass nicht nur das Kennzeichen, sondern auch der 16 Jahre alte Ford Mondeo gestohlen waren.

Außerdem gab der Beschuldigte an, keine Fahrerlaubnis und vor Fahrtantritt Alkohol und Marihuana konsumiert zu haben. Diesbezüglich musste der Beschuldigte zur Blutentnahme ins Klinikum nach Wolfsburg.

Den 34-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen

Der Ford Mondeo wurde abgeschleppt. Den bereits einschlägig bekannten Beschuldigten erwarten nun Anzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Führen eines Pkw unter berauschenden Mitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Pkw- und Kennzeichendiebstahl.

red