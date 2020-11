Die Folgen der Corona-Pandemie treffen auch die Schöninger Wirtschaft . In unserer Interview-Reihe berichtet heute Veranstaltungstechniker Michael Stern , wie sich das Herunterfahren des Kulturlebens auf sein Unternehmen auswirkt.

Herr Stern, für den zweiten Corona-Lockdown jetzt im November hat die Bundesregierung eine außerordentliche Wirtschaftshilfe in Höhe von 10 Millionen Euro für Unternehmen, Selbstständige und Vereine angekündigt. Wie viel Geld davon ist bisher bei ihnen angekommen?

Bisher null. Aber ich muss sagen, die 9000-Euro-Soforthilfe, die uns im März zugesagt worden waren, die waren auch in Sekunden da. Das war gut, ging schnell und unbürokratisch. Aber es war auch nur der Tropfen auf den heißen Stein . Eine zweite Hilfe, die es für Juli, August und September gab, konnte man aber nur über einen Steuerberater beantragen. Aber vor dem Hintergrund der vielen Betrugsfälle ist das auch richtig so.

Die nun zugesagte Unterstützung für die Kulturbranche soll sich auf den Umsatz des Novembers 2019 beziehen. Was halten Sie davon?

Ausgerechnet der November ist in meiner Branche ein schlechter Monat, die Saure-Gurken-Zeit . Veranstaltungstechniker leben in einem ständigen Auf und Ab. Im Januar, Februar gibt es fast keine Events. Im März hatten wir sehr viel zu tun und wurden sozusagen i n der Hochkonjunktur kalt erwischt . In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben wir wegen Corona im Vergleich zum Vorjahr nur 10 bis 15 Prozent Umsatz gemacht. Davon kann keine Firma existieren. Meine Mitarbeiter sind sofort in Kurzarbeit gegangen. Als Inhaber hatte ich diese Chance aber nicht. Meine Frau und ich leben seit März von unserem Ersparten. Hier müsste der Staat dringend nachbessern. Ich will ja meine Firma am Laufen halten. Wenn ich sie aufgeben muss, um meinen Lebensunterhalt anderweitig zu verdienen, sind die Mitarbeiter auch arbeitslos.

Haben Sie in Erwägung gezogen, den Betrieb aufzugeben?

Bisher nicht. Wir organisieren zum Glück nicht nur Veranstaltungen, sondern verdienen auch Geld mit der Fest-Installation von Anlagen und Technik in Gebäuden, zum Beispiel in Kirchen oder Sporthallen. Damit konnten wir uns bis Juli über Wasser halten . Im August und September wurde dann ja wieder kulturell etwas gewagt. Da konnten wir einige Veranstaltungen mit dem Staatsorchester Braunschweig machen. Eigentlich war ein riesiges Picknick-Konzert in Blankenburg geplant, das fand dann zumindest in kleinerer Form statt. In diesen beiden Monaten kamen wir immerhin auf 60 bis 70 Prozent vom üblichen Umsatz. Das hat uns für die nächsten drei Monate gerettet .

Aber das große Problem kommt erst noch. Denn der August und September sind die stärksten Monate in unserem Geschäft. Da arbeiten wir den Winter mit ein: Altstadtfest Schöningen, Altstadtfest Gifhorn, Stadtfest in Ilsede, Rock am Berg in Lengede – das sind große Veranstaltungen, die teilweise über mehrere Tage gehen. Das gute Geld, dass wir da normalerweise verdienen, wird gebraucht, um die Flaute im Januar, Februar zu kompensieren. Das wird jetzt fehlen. Und selbst wenn ich aufhören wollte: Ich habe eine 500-Quadratmeter-Halle voller Veranstaltungstechnik. Wo sollte ich denn damit hin, die würde mir doch jetzt kein Mensch abkaufen .

„Die nächsten Monate werden dramatisch“

Also weiter schlechte Aussichten?

Ja. Und es kommt hinzu, dass ich auch nicht investieren kann. Wir wollten im März, eine Woche vor Corona, viel Geld in neue Technik stecken. Das haben wir Gott sei Dank alles nicht gemacht, sonst sähe es jetzt wirklich schlecht aus. Für die nächsten Monate sieht es düster aus, das wird für unsere Branche dramatisch.

Halten Sie die Schließung der Kulturbetriebe für gerechtfertigt?

Nein. Nicht in dieser Form. Das hätte man schlauer anstellen können und je nach Veranstaltungsort und -art differenzieren müssen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Theater zum Hotspot geworden ist. Nehmen wir das Brunnentheater als Beispiel. Die haben ein tolles Hygienekonzept entwickelt, wo die Leute weit auseinander sitzen. Und auf die Einhaltung der Regeln wurde penibel geachtet. Dort hätten wir jetzt im November übrigens auch zahlreiche Dinge erarbeiten können, aber das fällt jetzt wieder alles flach. Den ganzen Kulturbereich komplett herunterzufahren, ist zu brutal . Es ist richtig, dass gehandelt wird, aber ich würde sensibler handeln . Theater, Kinos und Gastros hätte ich niemals mit so einer Holzhammer-Methode geschlossen.

Stern: „Unserer Branche fehlt leider die Lobby“

Bund und Länder haben anders entschieden. Laut Bundeswirtschaftsministerium sind in den mehr als 250.000 Unternehmen der der Kultur- und Kreativwirtschaft rund 1,2 Millionen Erwerbstätige beschäftigt. Wurden die Folgen für diese Menschen entsprechend berücksichtigt?

Nein. Das wurde einfach so abgehakt, nach dem Motto: „Was soll man den machen? Wir müssen das tun.“ Aber der Satz hätte weitergehen müssen: „Dann sorgt doch bitte auch dafür, dass die Betroffenen eine Zukunft haben.“ Wir nehmen doch auch am Leben teil, geben Arbeitsplätze, zahlen Steuern. Aber uns fehlt leider die Lobby . Wenn ein Industrie-Boss sagt, „uns geht es nicht gut“, ist der Staat sofort da und unterstützt. Klar, wir sind nur eine kleine Firma in Schöningen, wenn die über den Bach geht, interessiert das keinen. Aber man muss doch das große Ganze betrachten. Doch ich habe den Eindruck, wir werden nicht gehört .

Wie fühlt sich das an?

Ich bin ein sehr positiver Mensch, den sich spontan ändern und wandeln kann. Aber es ist wirklich schwierig, jetzt den richtigen Weg zu finden . Ich habe mich natürlich schon gefragt, was ich mache, wenn wir in den nächsten Jahren keine großen Veranstaltungen mehr machen können. Wir hätten vielleicht die Chance, über das Thema Fest-Installationen unser Geld zu verdienen. Aber dafür müsste ich die Firma komplett anders aufstellen. Wir haben zwar schon rund 15 Kirchen in der Region bis nach Hannover ausgestattet. Aber das reicht natürlich nicht. Und in diesem Segment mahlen die Mühlen wirklich langsam .

Beispielsweise haben wir im März ein Angebot für eine Installation in einer Kirche abgegeben. Das wäre ein Auftragsvolumen, das uns wirklich helfen könnte. Aber damit geht es einfach nicht weiter, eine Entscheidung ist immer noch nicht gefallen. Doch zum Glück gibt es auch andere Beispiele. Zwei, drei Kunden, mit denen wir viel machen, haben sofort erkannt, was los ist, und haben uns tolle Angebote gemacht, nach dem Motto: „Wir wollen nicht, dass Ihr auf der Strecke bleibt .“ Diese Spontanität auch bei anderen könnte uns in der jetzigen Situation wirklich helfen.