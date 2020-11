Weihnachtsaktion in Königslutters Geschäften

Der Adventsmarkt rund um die Stadtkirche in Königslutter gehört zu den Höhepunkten im Jahreskalender der Stadt. Dass er nun nicht einmal in abgespeckter Form stattfinden kann, ist auch für die Werbegemeinschaft Königslutter aktiv ein weiterer Rückschlag in diesem von der Corona-Pandemie gebeutelten Jahr. Dennoch soll mit einigen Aktionen weihnachtliche Atmosphäre geschaffen werden.

Eigentlich hatte am Dienstag die Herbstversammlung der Werbegemeinschaft stattfinden sollen, die kurzfristig abgesagt wurde. Themen wären unter anderem der Umgang mit der Pandemie sowie die Vorstellung des neuen Einzelhandelskonzepts gewesen. Stattdessen hat sich nur der ganz enge Vorstand getroffen, um weiter zu planen, wie uns Mitglied Frank Kolbe berichtete.

Keine Mitgliedsbeiträge erhoben

Für nächstes Jahr seien die Aktionen bereits terminiert , verdeutlichte er. Dazu gehöre das beliebte Oldtimerfest , das Hunderte Besucher in die Innenstadt lockt und das aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte. „Hoffentlich können wir alle Aktionen nachholen, die dieses Jahr ausfallen mussten. Wir werden schauen, wenn es jeweils soweit ist“, machte Kolbe deutlich.

Da keine Veranstaltungen stattfinden konnten, habe die Werbegemeinschaft in diesem Jahr auf die Mitgliedsbeiträge verzichtet , berichtete Kolbe weiter. „Wir konnten ja kein Geld ausgeben“, verdeutlichte er. Als ein sehr positives Zeichen wertete er, dass gerade in dieser für viele schwierigen Lage auch neue Mitglieder beigetreten seien. „Sie wollten damit ein Zeichen setzen und die Werbegemeinschaft unterstützen “, sagte Kolbe. Aus Reihen der Kaufleute höre er Unterschiedliches.

Gewinnspiel in den Geschäften

Dass die Pandemie besonders Textilern und Gastronomie zusetze, sei hinlänglich bekannt. Doch die Zeichen aus Königslutter seien noch gut. Probleme könnten allerdings auch Neugründer bekommen, die gerade erst investiert hätten. Andererseits höre er auch Positives aus anderen Geschäften, die gut über die Zeit zu kommen scheinen. „Die Königslutteraner unterstützen ihre Kaufleute “, lautete Kolbes Fazit dazu. Damit das auch in den kommenden Wochen so bleibt, ist ein Weihnachtsgewinnspiel geplant.

Die Schaufenster der Mitgliedsgeschäfte werden mit Sternen dekoriert sein. Diese müssen gefunden, gezählt und auf einem Lösungsbogen eingetragen werden. Die Aktion beginnt zum ersten Advent am 27. November . Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine , deren Summen in diesem Jahr erhöht wurden, um die lokalen Geschäfte auch dahingehend zu unterstützen. Die Bögen liegen in den Geschäften aus, dort gibt es für die Kinder auch süße Überraschungen.

Süßes für die Kinder

Weil der Adventsmarkt nicht stattfindet und somit der Königslutter-aktiv-Weihnachtsmann keine Schokomänner an die Kinder verteilen kann, bekommen sie zum dritten Adventswochenende in den Läden Schoko-Sterntaler geschenkt . „Das soll ein kleiner Ersatz sein“, machte Frank Kolbe deutlich. Für die Interessengemeinschaft kündigte er außerdem an, dass trotz allem auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt aufgehängt wird. Im Gegensatz zu den Vorjahren aber still und leise, denn das gemütliche Anglühen mit Glühwein und stets etwa 100 Unterstützern entfällt.