Zu zweit auf drei Rädern durch Hötensleben

Mit 92 Jahren mal wieder den Wind in den Haaren spüren: Johanna Grimbowski genießt dieses Gefühl am Dienstag sichtlich gut gelaunt. Die Seniorin ist die erste, die als Fahrgast in der neuen E-Rikscha der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Platz genommen hat. Warm eingepackt im Windschutz lässt sie sich von „Pilotin“ Rita Herm durch Hötensleben chauffieren und freut sich, ohne Anstrengung einen Blick in die Gassen und Winkel des Dorfes werfen zu können.

„Es gefällt mir sehr“, sagt die 92-Jährige über die kleine Spritztour in dem unkonventionellen Gefährt, mit dem die Awo in Hötensleben all denen, die körperlich nicht mehr in der Lage sind, sich aufs Rad zu schwingen oder geliebte Orte bei einem Spaziergang zu erkunden, ein Stück Mobilität und Lebensqualität zurück gibt. Selbst an Rollstuhl-Benutzer haben die Rikscha-Konstrukteure gedacht: Der Einstieg ist absenkbar ausgelegt worden.

Rundfahrten durchs Dorf in gemütlichem Tempo

Gut zwei Jahre hat Ruben Herm von der Awo-Ehrenamtsakademie des Landesverbands Sachsen-Anhalt nach einem geeigneten Fördertopf Ausschau gehalten, um diese aus Dänemark stammende Idee auch in dem kleinen Grenzort realisieren zu können. Mit dem Netzwerk Stadt-Land und dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) fand er schließlich Unterstützer. Seit Dienstag nun steht der „rote Flitzer“ allen Hötenslebenern als Angebot des mobilen Besuchs- und Begleitdienstes zur Verfügung.

Wobei „flitzen“ für die Tour in der E-Rikscha nicht ganz zutreffend ist. „Man könnte mit ihr zwar theoretisch bis zu 30 Stundenkilometer schnell unterwegs sein, doch in der Praxis finden die Rundfahrten in ganz gemütlichem Tempo, etwa 10 bis 12 km/h, statt“, sagt Herm. Das empfinden auch die „Piloten“ als angenehm, die zunächst eine etwa 45-minütige Einweisung in den sicheren Umgang mit der Rikscha erhalten. „Dabei sitzen sie auch mal selbst vorn, um zu erleben, wie sich das für den Fahrgast anfühlt.“ Dank der elektrischen Unterstützung wird die Ausfahrt auch für die Fahrer zum Vergnügen. „Man kommt schnell damit zurecht und anstrengend ist es auch nicht“, sagt Renate Herm nach der ersten Praxis-Runde.

„Radeln mit Herz“ soll Generationen verbinden

Das „Radeln mit Herz“ ist als generationenübergreifendes und -verbindendes Projekt angelegt. So soll die Rikscha möglichst nicht nur im Familienkreis genutzt werden, „wo vielleicht mal der Enkel mit der Oma eine Runde dreht“. Vielmehr wünscht sich Ruben Herm, dass „sich junge Menschen finden, die bereit sind, auch mal dem Bewohner eines Altenheims diese Freude zu gönnen“.

Am Projekt „Radeln mit Herz – Zu zweit auf drei Rädern“ können sich auch Senioren in Wittenberg, Kemberg, Hohenmölsen, Quedlinburg, Blankenburg und Barby erfreuen. Insgesamt sieben der rund 6600- Euro-Gefährte wurden angeschafft. Und wer weiß, vielleicht findet das Hötenslebener Vorbild ja bald weitere Nachahmer diesseits der Landesgrenze.

„Die Senioreneinrichtungen bestätigen uns jedenfalls, dass ihre Bewohner nach einer Tour wie ausgewechselt wirken“, sagt Ideengeber Herm. „Ist ja auch kein Wunder: Viele verbrachten ihre Jugend auf dem Fahrrad. Und das Gefühl, sich mal wieder den Wind durch die Haare wehen zu lassen, hält einfach jung.“

Weitere Infos zum Projekt „Radeln mit Herz“ gibt es bei Ruben Herm unter (0391) 999 777 24 oder per E-Mai an: ehrenamt@awo-sachsenanhalt.de