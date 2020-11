Beschluss zur Einheitsgemeinde Velpke lässt auf sich warten

Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen der Samtgemeinde Velpke hatte in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend neben dem Haushalt für 2021 auch das Thema Einheitsgemeinde auf der Tagesordnung stehen. Eine kontroverse Diskussion gab es nicht. Stattdessen Einigkeit auf ganzer Linie. Trotzdem gab das Gremium keine Entscheidungsempfehlung für den Samtgemeindeausschuss ab. Der tagt geheim. Grund für die Einigkeit ohne Votum: Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke hatte die Beschlussvorlage geändert.

Viele Worte verlor Fricke am Dienstag nicht. „Ich fange hier nicht mit Traumzahlen an, wir reden über einen Dienstleistungsbetrieb mit 288 Menschen“, sagte Fricke. Gemeint ist die Verwaltung. Die übernehme ohnehin schon die wesentlichen Aufgaben und Geschäfte der Mitgliedsgemeinden. Der Chef im Rathaus stellte die gute Stellung der Gemeinden zulasten eines ausgeglichenen Haushalts der Samtgemeinde dar. Bei dieser Gelegenheit hatte er ein paar ganz Zahlen parat: „Wir müssen pro Jahr 2300 Seiten Haushalt bewältigen. Das ist schon ziemlich viel. Jeder schimpft über den großen Bundestag. Wir haben 93 Mandatsträger, 29 Ausschüsse und Räte, mehr als 100 Sitzungen im Jahr.“ Das könne man durchaus straffen.

Samtgemeindebürgermeister kritisiert Vorwurf, die Demokratie würde abgeschafft

Auf die politische Diskussion zur Einheitsgemeinde eingehend, wurde Fricke deutlich: „Ich kann nicht nachvollziehen, dass man in diesem Zusammenhang in der Öffentlichkeit von der Abschaffung der Demokratie spricht.“ Auch auf den Zeitpunkt seines Vorstoßes ging er ein: „Den Beschlussvorschlag kennen alle seit dem 16. Juni“, erklärte er. Alle hätten genau gewusst, dass er diesen Vorstoß machen werde, denn schon 2019 habe er seinen Plan vorgestellt.

Gerade der Zeitpunkt auf der Zielgeraden der laufenden Legislatur stieß zuletzt auf Unverständnis. Auch Detlef Pilzecker (CDU) kritisierte dies. Davon war am Dienstagabend aber nichts mehr zu hören, im Gegenteil: „Mir dauert das alles zu lange, wir könnten die Arbeitsgruppe auch ohne Beschluss einsetzen“, sagte er und nannte seine Worte „untergeordnete Kritik“. Er werde alles für ein positives Votum pro Beschlussvorschlag tun.

Die Parteien befürworten den Beschlussvorschlag des Velpker Verwaltungschefs

So klang das an diesem Abend durchweg: Man hätte auch dem alten Beschlussvorschlag zustimmen können, erklärte etwa Mark Kreutzberg (SPD). Dietrich Hansmann (Grüne) signalisierte Fricke die Zustimmung seiner Fraktion inklusive der Bürgervertreter, und Jörg Bochannek (CDU) aus Groß Twülpstedt erklärte, diese Vorlage habe eine Chance auf Mehrheit.

Aber was war da anders? Nun, die ursprüngliche Vorlage sprach von konkreten Verhandlungen der Samtgemeinde mit den Mitgliedsgemeinden über die Bildung einer Einheitsgemeinde. Die veränderte Vorlage will eine Lenkungsgruppe einsetzen. Diese soll Verhandlungen vorbereiten. Man vergibt sich also weder in die eine noch in die andere Richtung etwas. Der alte Haken bleibt ein Risiko: Rüdiger Fricke braucht die Mitgliedsgemeinden geschlossen hinter sich, will er die Einheitsgemeinde noch erleben.