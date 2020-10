Fünf Schülerinnen aus Schöningen wollen Anfang November Lebensmittel für Bedürftige in der Region sammeln. „Diese Aktion ist unser Soziales Projekt, das wir im Rahmen unseres Seminarfachkurses des 13. Jahrgangs am Gymnasium Anna-Sophianeum entwickelt haben“, erklärt Lara Matthias.

Um effektiv Lebensmittelspenden sammeln zu können, hatten Lara und ihre Mitschülerinnen Natalie Koch, Lea Heinrich, Sophie Reinhardt und Kereshmeh Samadi im Vorfeld Kontakt zur Marktkauf-Filiale in Schöningen aufgenommen. Mit Erfolg: „Wir dürfen uns dort im Eingangsbereich platzieren“, freut sich die Projektgruppe über die Unterstützung aus dem lokalen Handel.

Die Schülerinnen wollen haltbare Lebensmittel sammeln

„Wir werden dort von Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. November, und dann nochmals von Donnerstag, 12. November, bis Samstag, 14. November, einen Stand aufbauen, um die Kunden vor ihrem Einkauf über unsere Spendenaktion zu informieren“, lautet der Plan der fünf Jugendlichen. Dort wollen sie die Schöninger dann bitten, bei ihrem Einkauf im Supermarkt haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Reis zu erwerben und diese anschließend der Gruppe zur Weitergabe an die Tafeln in Schöningen und Helmstedt zu überlassen.

Die Spenden werden den Tafeln persönlich übergeben

„Die gesammelten Spenden werden wir persönlich beim Tante-Emma-Laden in Schöningen und der Helmstedter Tafel abgeben“, erklärt Lara Matthias das weitere Vorgehen. Mit der Helmstedter Tafel wurde inzwischen vereinbart, dass die Schöninger Schülerinnen auch vor Ort bei der Verteilung der Lebensmittelspenden an die Empfänger helfen dürfen. „So können wir uns direkt mit den Menschen austauschen, die auf diese Hilfe angewiesen sind“, sagt Lara Matthias im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch diese Informationen sollen später in den schriftlichen Bericht über das Seminarprojekt mit einfließen.

An den Sammeltagen Donnerstag und Freitag wird die Projektgruppe von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Marktkauf zu finden sein, an den beiden Samstagen jeweils in der Zeit von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Nun hoffen die jungen Frauen, dass sich im November möglichst viele Bürger der Stadt an der Aktion beteiligen werden. Um sie publik zu machen, haben die fünf Schülerinnen Plakatentwürfe vorbereitet, mit denen sie in der Stadt auf die Aktion hinweisen wollen.