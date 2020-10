Feuerwehren der Gemeinde Lehre haben neue Einsatzkräfte

Nach einem längeren corona-bedingten Ausbildungsstopp ging es nun in der Grundausbildung in der Gemeinde Lehre weiter. Unter den vorgeschriebenen Hygienevorkehrungen fand dort jetzt die Truppmann-2-Ausbildung „Löscheinsatz“ statt.

Insgesamt sieben Feuerwehrfrauen und -männer aus vier Ortschaften der Gemeinde Lehre nahmen hieran teil, wie Rainer Madsack, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre, mitteilt. An zwei Samstagen und fünf Tagen unter der Woche vertieften und ergänzten die Teilnehmer ihr Wissen, das sie in der vorausgegangenen Truppmann-Ausbildung Teil 1 erlernt hatten.

Der Schwerpunkt dieses Ausbildungsabschnittes lag – wie der Name schon sagt – auf dem Thema Brandbekämpfung. Neben allgemeinen Themen wie Fahrzeugkunde, Gefahren an der Einsatzstelle und Rechtsgrundlagen wurden die unterschiedlichen Brandbekämpfungsarten nicht nur theoretisch, sondern auch in vielen praktischen Einsatzübungen trainiert. So standen laut Madsack zum Beispiel Wohnungsbrände, Dachstuhlbrände, Trafobrände, Brand einer Lagerhalle, und die Menschenrettung auf dem Ausbildungsplan.

Die folgenden Teilnehmer haben mit der Abschlussprüfung ihre Grundausbildung abgeschlossen und sind ab sofort in ihren Ortsfeuerwehren als Feuerwehrleute voll einsetzbar: Christoph Bieniek (Beienrode), Torben Jäger (Groß Brunsrode), Anna Köther, Cora Bauer und Morris Niemann (alle Lehre).

Auf Anna Düvel (Klein Brunsrode) und Nando Zohtke (Beienrode) wartet noch ein weiterer Ausbildungsabschnitt, bis sie ihre Grundausbildung beendet haben.

