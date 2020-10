Landkreis soll auf Anteile der Paläon-Gesellschaft verzichten

Helmstedt. Der Förderverein Schöninger Speere soll alleiniger Gesellschafter der Paläon gGmbH werden. Zudem wird an einem besseren Tourismusauftritt gearbeitet.

Der Förderverein Schöninger Speere soll im Hinblick auf die angestrebte Ausweisung der Speere-Fundstelle als Weltkulturerbestätte schlagkräftiger und handlungsfähiger werden. Deshalb empfahl am Donnerstag der Kreistags-Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit, dass der Landkreis seine Anteile an der Paläon gGmbh an den Förderverein überträgt.

Die Paläon gGmbH war einst unter anderem gegründet worden, um den Betrieb des Museums Paläon über die Gesellschaft zu organisieren. Inzwischen ist bekanntlich das Niedersächsische Landesamt für Denkmalschutz Betreiber des Paläon. Besser gewappnet für Bewerbung Auch die Stadt Schöningen plant, ihre Anteile an der Paläon gGmbH dem Förderverein zu überlassen. Dazu steht aber noch ein entsprechender Ratsbeschluss aus. Fällt dieser dafür aus, wäre der Förderverein Schöninger Speere dann alleiniger Gesellschafter der Paläon gGmbH. „Damit wäre die Gesellschaft besser gewappnet als bisher für mögliche Aufgaben im Hinblick auf das Thema Weltkulturerbestätte", machte Kreisverwaltungsdirektor Burkhard Nolte deutlich. Neuer Auftritt für Tourismusgesellschaft Elm-Lappwald „Besser“ ist auch ein passendes Stichwort zum Internetauftritt der Tourismusgesellschaft Elm-Lappwald, denn schließlich soll der Tourismus ein künftiges wirtschaftliches Standbein des Landkreises werden. Derzeit arbeitet Sebastian Petersen, Inhaber der Firma Philigran Studio, an der Optimierung des Internetauftritts. „Ziel ist es, möglichst alle touristischen Angebote des Landkreises benutzerfreundlich zu präsentieren“, berichtete Petersen dem Ausschuss. Derzeit noch Sammelstelle Derzeit fungiere die Homepage unter www.elm-lappwald.de noch als Sammelstelle von Informationen, als Datenbank. Aufgabe in den kommenden Monaten sei es, die Informationen aufzubereiten. Ein neues Gastgeberverzeichnis gemäß heute üblicher Standards und Qualität stehe Interessierten, die im Landkreis Urlaub machen wollen, zur Naherholung oder geschäftlich unterwegs sind, schon zur Verfügung. Angeboten werden sollen künftig unter anderem auch so genannte virtuelle Rundgänge zu einzelnen touristischen Zielen und eine „Erlebniskarte". Ausdrücklich aufgefordert seien alle Städte und Gemeinden des Kreises sowie auch Privatpersonen, bisher noch nicht erfasste Angebote zu melden.