Fahrer in Jerxheim zum vierten Mal betrunken ohne Führerschein

Zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen wurde am Mittwochnachmittag ein 36 Jahre alter Skoda-Fahrer aus der Einheitsgemeinde Huy im Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) von Beamten der Polizei Schöningen alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 244 bei Jerxheim angetroffen.

Nachdem ein Alkoholtest 1,27 Promille ergab, wurde eine Blutprobe entnommen und dem 36-Jährigen die Weiterfahrt untersagt, wie die Polizei mitteilt. Um sicher zu gehen, dass der Mann sich nicht erneut ans Steuer setzt, beschlagnahmten die Beamten den Fahrzeugschlüssel seines Skoda.

Bereits am 9. September wurde der Fahrer mit 2,09 Promille zum ersten Mal aus dem Verkehr gezogen und ihm sein Führerschein abgenommen. Eine Woche später am 16. September trafen die Polizisten den 36-Jährigen erneut an, obwohl er keine Kraftfahrzeuge mehr fahren durfte. Am 18. September ergab ein Alkoholtest bei dem Fahrer in einer erneuten Verkehrsüberprüfung sogar 3,59 Promille, als die Beamten ihm wiederholt das Führen von Kraftfahrzeuge untersagten.

Immerhin, so die Polizeimeldung, seien andere Verkehrsteilnehmer bisher weder gefährdet noch verletzt worden.

red