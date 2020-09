Janze: Grasleben kann keine Corona-Amtshilfe leisten

Foto: Samtgemeinde Grasleben / oh

Graslebens Samtgemeindebürgermeister Gero Janze hält das Amtshilfeersuchen des Landkreises in Sachen Corona-Kontrollen für realitätsfern.

Anfang August hatten die Kommunen im Landkreis Post aus dem Kreishaus bekommen. Darin bat Landrat Gerhard Radeck um Unterstützung bei der Kontrolle und Durchsetzung von Corona-Auflagen. Angesichts der Vielzahl von betroffenen Unternehmen, Einzelhändlern und Restaurationsbetrieben sei der Landkreis nicht in der Lage, die Regelungen des Landes Niedersachsen „vollumfänglich durchzusetzen“ oder in ausreichendem Maße von den Mitarbeitern der Kreisverwaltung stichprobenartige Kontrollen vornehmen zu lassen. Das Personal der Kommunen solle daher Amtshilfe leisten, so Radeck. Die entstehenden Kosten werde der Landkreis tragen.

„Nur ein Mitarbeiter im Ordnungsamt“

„Ich bin dazu nicht in der Lage und stelle mir die Frage: Wie soll das gehen und macht das Sinn? Der Landkreis hat Hunderte von Mitarbeitern. Das Ordnungsamt der Samtgemeinde Grasleben hat einen einzigen Mitarbeiter“, gibt Gero Janze zu bedenken. Zum Zeitpunkt des vorangegangenen Amtshilfeersuchens seien die Beamten des Landkreises teilweise im Home Office gewesen.

„Keine Ausnahme möglich“

„Wir haben keinen Spielraum bei der Umsetzung der Corona-Verordnungen“, erwidert Landrat Radeck. In solchen Situationen sei es vollkommen üblich, auf die Kommunen zuzugehen. „Wenn die ihrerseits nicht in der Lage sind, Unterstützung zu leisten, dann ist das eben so und lässt sich nicht ändern“, meinte Radeck auf Anfrage. Man könne deshalb aber keine Ausnahmen von vornherein machen. „Wir können die große Herausforderung der Pandemie nur gemeinsam meistern und jeder ist gefordert, seinen Teil beizusteuern.“

Ein Schaden sei der Samtgemeinde Grasleben bislang nicht entstanden, räumt Gero Janze ein. Und abgemahnt worden sei sie auch nicht, obwohl sie bisher keine Unterstützung habe leisten können bei der Durchsetzung von Corona-Bestimmungen. Trotzdem aber sei es doch so, dass das Amtshilfeersuchen an der Realität komplett vorbeigehe – jedenfalls für Grasleben.

