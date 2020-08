Schulstart im Kreis Helmstedt: Es hapert an einigen Stellen

An einen normalen Schulalltag in Corona-Zeiten ist auch an der Rudolf-Dießel-Schule in Königslutter nicht zu denken. Zu den Schutzmaßnahmen gehören: Versetzter Schulbeginn, zeitlich und räumlich getrennte Pausenzeiten, reduzierte Fachraumbelegung mit 60 minütiger Lüftungspause, Mittagessen im Klassenraum (und nicht im Mensabereich), Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude