Groß Twülpstedt. Etwa vier Meter Kupferfallrohr haben Unbekannte an der Südseite des Kirchenschiffs der St.-Servatius-Kirche Volkmarsdorf abgetrennt.

Diebe stehlen Kupferrohre an Kirche in Volkmarsdorf

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 11 Uhr. Das Kupferfallrohr mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimetern sei in einer Höhe abgetrennt worden, für die es eine Leiter brauche. Die Polizei hofft daher auf Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise an die Polizeistation in Velpke unter (05351) 5210.

red