Die Einsatzkräfte der Feuerwehr säuberten am Freitag die Durchfahrt in Mackendorf. Ein Dieseltank war ausgelaufen.

Mackendorf. Am Freitagvormittag wurde der Gefahrstoffzug nach Mackendorf gerufen: Rund 100 Liter Diesel waren aus einem Lkw-Tank auf die Straße gelaufen.

Feuerwehreinsatz in Mackendorf: Dieseltank ausgelaufen

Nachdem ein Gabelstapler den Dieseltank eines Lastwagens beschädigte, ist der Gefahrstoffzug der Feuerwehr am Freitagvormittag in Mackendorf zum Einsatz gekommen. Der Gabelstapler hatte beim Abladen ein drei Zentimeter großes Loch in den Tank gestanzt, wie Feuerwehrsprecher Mirko Wogatzki mitteilte. Somit lief etwa 100 Liter Diesel auf die Ortsdurchfahrt aus.

Ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrmann konnte noch vor Eintritt der Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern, indem er in der Nachbarschaft Kies und Kunststoffsäcke organisierte, um die Kanalisation abzudichten.

Einsatz in Mackendorf endet nach rund vier Stunden – Kanaleintritt verhindert

Mit Wannen wurden anschließend 150 der insgesamt 600 Liter Diesel im Tank aufgefangen. Mit Bindemittel streuten die Feuerwehrleute die Straße ab. Nachdem die Straße gereinigt, die Kanaleinläufe kontrolliert und die Lkw-Tank entleert wurde, war der Einsatz nach etwa vier Stunden beendet. /red