Lehres Bürgermeister regt Gründung eines Gewerbevereins an

Andreas Deutsch und Constanze Köhler in ihrem Laden in Lehre. Gemeindebürgermeister Andreas Busch regt die Gründung eines Gewerbevereins an.

Post aus dem Rathaus haben jüngst die Gewerbetreibenden in der Gemeinde Lehre erhalten. In dem Schreiben regt Gemeindebürgermeister Andreas Busch an, einen Gewerbeverein oder eine Werbegemeinschaft zu gründen. Wir haben uns dazu unter den Selbstständigen in der Gemeinde umgehört, die Reaktionen fielen unterschiedlich aus.

Die Inspiration zu dieser Initiative zog Gemeindebürgermeister Andreas Busch aus den Erfahrungen, die er insbesondere in der Anfangsphase der Corona-Krise gesammelt hat. „Ende März/Anfang April entstand die Idee, auf die Abholangebote oder Lieferdienste von eigentlich geschlossenen Unternehmen gemeindeweit hinzuweisen. So wurde die Initiative ,Lehre bringt’s‘ an den Start gebracht. Das war und ist ein positives Zeichen lokaler Unternehmen“, erklärte Andreas Busch.

In dem Schreiben an die Gewerbetreibenden teilt Andreas Busch weiterhin mit: „Ich würde es sehr begrüßen, wenn diese Initiative die Grundlage wäre, um eine Gewerkschaft für die Gewerbetreibenden in unserer Kommune auf den Weg zu bringen. Das kann am Ende ein Gewerbeverein, eine Werbegemeinschaft oder etwas Ähnliches sein.“

Die Gemeinschaft unter den Selbstständigen in der Gemeinde Lehre zu fördern und zu stärken, hält beispielsweise der Essenroder Mark Czylwik, Geschäftsführer eines Versandhauses für Produkte aus den Bereichen Elektronik und Technik, vom Grundsatz her für eine gute Idee. „Wenn die Gewerbetreibenden in der Gemeinde ein Sprachrohr bekämen, wäre das sicher auch von Vorteil“, stellte Mark Czylwik in einem Telefongespräch mit uns fest.

Und gerade die Corona-Krise habe nach Meinung von Beate Kitschke, unter anderem Betreiberin eines Büroservice, gezeigt, „welch Kreativität einzelne Unternehmen besitzen“. „Die Idee ist nicht verkehrt, aber welche Unternehmer können – gerade in diesen schwierigen Zeiten – genügend Zeit für die ehrenamtliche Arbeit in einem Gewerbeverein noch zusätzlich aufbringen?“, fragte Christian Busch vom Hotel-Restaurant „Zum Dorfkrug“ aus Flechtorf.

Kooperationen und Informationsaustausch unter Gewerbetreibenden innerhalb einer Kommune hält Mario Etmanski, Geschäftsführer des Spezialitäten-Geschäftes „Vin-Nett“ in Lehre, vom Grundsatz her für eine positive Angelegenheit. Sollten Derartiges und andere Aktivitäten über eine Vereinigung geschehen, dann wären nach Meinung von Mario Etmanski aber deutlich mehr als eine Handvoll Mitstreiter notwendig, um seriös und nachhaltig agieren zu können. „Wenn sich genügend Ehrenamtliche finden würden, dann könnte ich mir auch ein Engagement in solch einer Vereinigung vorstellen“, erklärte Mario Etmanski.

Sein Engagement würde der Vin-Nett-Geschäftsführer zudem von den Zielen und Aufgaben der Vereinigung abhängig machen. Über die inhaltliche Ausrichtung müsste wohl im zweiten Schritt gesprochen werden. Zunächst einmal sind die knapp 500 Gewerbetreibenden in der Gemeinde Lehre aufgerufen, unter der E-Mail-Adresse buergermeister@gemeinde-lehre.de zu signalisieren, ob sie Interesse an der Initiative von Andreas Busch haben.