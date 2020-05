Autos kollidieren bei Mariental – zwei Personen verletzt

Auf der B244 in Höhe der Anschlussstelle Helmstedt-West kollidierten zwei Fahrzeuge frontal.

Mariental. Zwei Autos sind am Donnerstag auf der Bundesstraße 244 kollidiert. Dabei wurden nach Angaben der Helmstedter Feuerwehr zwei Menschen verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Ortsfeuerwehr Helmstedt am Donnerstag um 13.11 Uhr alarmiert. Auf der Bundesstraße 244 in Richtung Mariental, in Höhe der Anschlussstelle Helmstedt-West, kollidierten zwei Fahrzeuge frontal, wie die Feuerwehr Helmstedt mitteilte.

Es wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden, die Batterien der Autos abgeklemmt und die Einsatzstelle abgesichert, so Einsatzleiter Marco Knuth. Abschließend sei die Einsatzstelle der Polizei übergeben worden. red