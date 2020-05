Mitmach-Schau bietet lehrreichen Spaß für die ganze Familie.

Eine Mitarbeiterin des Museums Varusschlacht gräbt am Dienstag (22.05.2012) in der Ausgrabungslandschaft der Sonderausstellung "Bodenschätze - Geschichte(n) aus dem Untergrund" in Bramsche-Kalkriese einen nachgemachten menschlichen Schädel aus. Viele Geheimnisse in der Welt unter unseren Füßen lüftet diese neue Mitmach-Ausstellung im Museum und Park Kalkriese. Foto: Carmen Jaspersen dpa/lni +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

