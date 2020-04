Feldwege im Kreis Helmstedt als Ersatz für Hannover-Marathon

Die Idee zum „Stay at home-Marathon“ hatten die Organisatoren des Hannover-Marathons, der am Sonntag hätte stattfinden sollen, aber der Corona-Krise zum Opfer fiel. Um sich wenigstens virtuell verbunden fühlen zu können mit der großen Schar von Läufern im Lande, konnten sich die Freizeitsportler für die Ersatzaktion registrieren lassen und den Gedanken genießen, dass verstreut über viele Feld- und Waldwege Menschen zum gleichen Zeitpunkt unterwegs sein würden.

Teilnehmer wie Enrico Krebs aus Hoiersdorf gingen die Sache sehr sportlich an und drückten bei strahlendem Sonnenschein aufs Tempo. „Ich bin in der Feldmark bei Söllingen und Jerxheim gelaufen“, berichtete Krebs, der einen Halbmarathon (21,1 km) zurücklegte. „Ohne Wettkampfatmosphäre ist es natürlich viel anstrengender, ein schnelles Tempo zu halten. Aber mit der Zeit von unter 1:30 Stunden bin ich trotzdem zufrieden.“

Die meisten Leserinnen und Leser, die unserem Aufruf folgten und in Wort und Bild von ihrem Daheim-Marathon berichteten, ließen es ruhiger angehen. Cornelia Graf lief in Begleitung ihrer Hündin Frieda einen Halbmarathon. „Wir sind in Jerxheim gestartet. Es ging über die Heeseberg Siedlung nach Watenstedt, Beierstedt, Jerxheim Bahnhof – überwiegend durchs große Bruch – und das Ziel war in Söllingen bei meiner Freundin, wo wir gemeinsam und auf Abstand ein alkoholfreies Weizen getrunken haben.“

Unterwegs habe sie einige andere Läufer getroffen und auch nette Motivationssprüche auf dem Asphalt gesehen, erzählt Katja Fricke von ihrem Halbmarathon, zu dem sie sich kurzfristig entschlossen habe. Sie gehört dem Lauftreff der Heesebergjunkies an. Ihre Strecke in Sichtweite des Heesebergs hatte sie am Freitag noch mit dem Fahrrad erkundet. „Im Ziel wurde ich von meiner Familie mit einem gebastelten Banner und der Medaille empfangen“, teilte uns die junge Frau mit. „Auch wenn es keine Bestzeit gab, fand ich den Lauf toll und er wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben!“

Eine Halbmarathon-Runde um den Lappwaldsee hatte Jochen Weihmann aus Helmstedt, zehnfacher Teilnehmer am Hannover-Marathon, in unserem Vorbericht angekündigt. Sein Fazit: „Alleine laufen ist doof.“ Um 9 Uhr beim Start am Parkplatz Lappwaldsee sei nichts los gewesen. Nach den Corona-Regeln im „kleinen Familienverbund“ gestartet, sei er nach wenigen Kilometers allein unterwegs gewesen an den Windrädern vorbei in Richtung Buschhaus. „In Büddenstedt gab es erste Grüße von Spaziergängern und sechs Reiterinnen. Leider konnte ich weder bei den vorbeirauschenden Radfahrern, bei entgegenkommenden Fußgängern und vereinzelten Läufern die zurechtgelegte Erklärung für meinen einsamen Lauf loswerden“, berichtete Weihmann. Die hätte gelautet: „Auf dem Weg zum Hannover-Marathon verirrt.“ Am Haldenweg sei von aufmerksamen Zeitungslesern seine Aktion erkannt und mit Beifall bedacht worden, so der 71-Jährige, der intensiv hofft, im nächsten Jahr wieder „richtig“ in Hannover unterwegs sein zu dürfen.

Bei Wettkämpfen ist Herbert Groenke aus Velpke in der AK 70 unterwegs. Sein privater Halbmarathon rund um Velpke führte unter anderem durch die Velpker Schweiz und nach Wahrstedt. Bei gutem Laufwetter benötigte der erfahrene Ausdauersportler 1:52 Stunden für die 21,1 Kilometer. „Es war eine schöne Aufforderung, den Sonntag mit einer Laufeinheit zu gestalten. Normalerweise wäre die Laufeinheit am Samstag nach Plan und kürzer gewesen. Nach Ihrer Berichterstattung habe ich die Einheit auf den Sonntag geschoben“, schrieb uns der Velpker.

Unser Leser Frank Thielecke ist am Sonntag im Elm unterwegs gewesen. „Angemeldet war ich in Hannover für den Marathon“, erzählte er uns per Mail. „Es wäre mein vierter Marathon gewesen. Jetzt hoffe ich, dass im Oktober der Marathon in Frankfurt stattfinden kann.“