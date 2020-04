Gero Janze mit 87 Prozent Zustimmung in Grasleben wiedergewählt

Die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Grasleben haben entschieden. Ihr Bürgermeister, oberer Repräsentant der Samtgemeinde und Leiter der Verwaltung für vier Mitgliedsgemeinden, wird weiterhin Amtsinhaber Gero Janze sein. Der CDU-Kandidat, einziger Bewerber um diesen Posten, erhielt 86,9 Prozent an Zustimmung.

„Das übertrifft weit meine Erwartungen“, sagte der in Ahmstorf lebende Samtgemeinde-Bürgermeister begeistert am Wahlabend. Janze, 40 Jahre alt, noch ledig, hat damit eine Bestätigung für sein hohes Ansehen und das Vertrauen der Graslebener Bevölkerung in seine Kompetenz erzielt. Vor acht Jahren, als er erstmals das Votum des Wahlvolks für diesen Posten erhielt, musste er sich noch gegen drei starke Mitbewerber durchsetzen.

Die Stimmzettel in den blauen Umschlägen werden zur Auszählung auf den Tisch geschüttet. Foto: Erik Beyen

Genau 3796 Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Grasleben waren am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Verwaltungschef zu wählen. 2046 von ihnen nutzten dieses Recht. Mit 53,9 Prozent Wahlbeteiligung erreichte dieses auf eine Person bezogene Votum einen relativ hohen Wert.

Die zweite Besonderheit dieser Wahl zum Samtgemeinde-Bürgermeister: Die Wahlberechtigten hatten ausschließlich per Briefwahl die Option, ihre Stimme abzugeben – ein Kreuz für Ja oder für Nein. Der Grund für dieses außergewöhnliche Prozedere: Schutz gegen Ansteckung mit dem Corona-Virus. Immerhin war es möglich, die Briefwahlunterlagen bis 18 Uhr in den Briefkasten des Graslebener Rathauses zu stecken. Direkt im Anschluss begann die Auszählung.

In der Aula der Grundschule Grasleben zählt das Team von Wahlvorsteher Thomas Martini die Briefwahl aus den Mitgliedsdörfern der Samtgemeinde bis auf Grasleben aus. Rosafarben sind die Wahlbriefe, in denen wiederum blaue Umschläge mit den Stimmzetteln steckten. Foto: Erik Beyen

Wahlleiter Kai Schulz und der für die Organisation zuständige Sachbearbeiter Jens von Känel hatten jeweils sieben Wahlhelfer für die Ergebniserfassung in den zwei Wahlbezirken verpflichtet. Ausgezählt wurde in der Grundschule Grasleben und im Ratssaal Grasleben. Dies geschah vor Augen interessierter Bürger, die diesen Vorgang – bei Einhaltung von Abstandsregeln und hygienischer Vorschriften – live verfolgen können. Erst gegen 21 Uhr stand das Ergebnis fest.

Gero Janze verbrachte den Tag größtenteils entspannt daheim. Eine Wahlparty war nicht geplant – wie auch bei all den Einschränkungen im Zuge des Kontaktverbots? Nach seiner Wiederwahl bleibt der alte und neue Hauptverwaltungsbeamte bis zur übernächsten Kommunalwahl im Jahr 2026 sechseinhalb Jahre im Amt. Schon am Montag sollte für ihn und seine Mitarbeiter im Rathaus der (fast) normale Alltag beginnen.

Graslebens Gemeindebürgermeisterin Veronika Koch sieht Gero Janze als Glücksgriff für die Samtgemeinde Grasleben. „Er hat viel bewegt, hat für Transparenz gesorgt, ist präsent und vor allen Dingen für die Bürger ansprechbar und reagiert auch“, sagte sie am Rande der Auszählung. Für die nächste Amtszeit sieht Koch unter anderem eine Entlastung für die Magdeburger Straße ganz oben auf der Liste des Samtgemeindebürgermeisters. Auch die Stabilisierung der Finanzen sei eines der Top-Aufgaben, an denen Janze bereits arbeite. „Zum Thema Einheitsgemeinde wird es sicher weitere Gespräche geben“, so Koch.

Danach gefragt, wie er die nahe Zukunft seiner Kommune angesichts der Corona-Krise bewerte, sagte er lakonisch: „Was das Finanzielle angeht: Unser Gürtel ist eng, und wir werden ihn weiterhin enger schnallen.“ Das werde ihn und seine Mitstreiter im Rathaus und im Parlament nicht davon abhalten, die Umsetzung neuer, definierter Ziele anzugehen: Baugebiete schaffen und selbst vermarkten, Krippen, Kindergärten und Schule stärken, die Verwaltung digitalisieren, Infrastruktur erhalten beziehungsweise ausbauen, als da sind: das Freibad, der Breitbandausbau, die Dorfgemeinschaftshäuser, neue Gerätehäuser für die Feuerwehren Grasleben und Mariental.