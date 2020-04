Die Bodenplatte der Kita Bahrdorf ist fast fertig

Vom B-Fußballplatz des TSV-Bahrdorf unterhalb der Lapauhalle ist nichts mehr zu sehen. Dort entsteht jetzt die neue Kindertagesstätte, sozusagen einen Steinwurf von der Marienkäferschule entfernt. Die Arbeiten an der neuen Einrichtung laufen planmäßig. Das verkündete Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke bei einem Pressetermin dieser Tage. Die Samtgemeinde ist Träger der Kitas in den Mitgliedsgemeinden und investiert kräftig. Das Projekt in Bahrdorf wird wohl deutlich teurer als geplant.

Den Rohbau der neuen Kita erledigt ein Velpker Unternehmen, die Max Müller GmbH. Der Betrieb hatte sich in einer Ausschreibung gegen sieben Konkurrenten durchgesetzt. Aktuell entsteht die etwa 200 Quadratmeter große Bodenplatte. Deren Aufbau zeigt, dass auch Gebäude der öffentlichen Hand Vorgaben der Energie-Einsparverordnung (EnEV) erfüllen müssen. Auf eine Sauberkeitsschicht bringen die Bauprofis eine dicke Dämmschicht im Verbundsystem auf. Darüber folgt eine Dampfsperre, dann die Bewehrung, die den Beton der Sohlenplatte statisch stabilisiert.

Ein Blick auf die Baustelle lässt die Größe der Einrichtung erahnen: 105 Kinder sollen darin künftig einen Platz bekommen. Zur Verfügung stehen 30 Krippen- und 75 Kindergartenplätze. Jede Gruppe hat einen eigenen Raum, mit angeschlossenem Sanitärbereich. Den Mittelpunkt der Kita soll ein großes Kinderrestaurant bilden, in dem aber nicht selber gekocht wird.

Ende Juni 2021 soll die neue Kita fertig sein. „Aus heutiger Sicht halten wir den Termin auch“, erklärte Rüdiger Fricke. Eine wesentliche Unbekannte sei aber die Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, ergänzte er. Bleibt es bei den aktuellen Planungen, wird die Kita 4,3 Millionen Euro verschlingen, also 500.000 Euro mehr als veranschlagt. Rüdiger Fricke hat dafür zwei Erklärungen: „Wir beobachten eine allgemeine Preissteigerung im Baubereich. Zusätzlich kommen Bedingungen des Landkreises Helmstedt als Baugenehmigungsbehörde hinzu.“ So muss die Samtgemeinde anstelle des geplanten Fußweges zur Kita nun einen 2,5 Meter breiten Radweg bauen. „Mit diesen Kosten hatten wir tatsächlich nicht gerechnet“, so Fricke. Für die Mehrkosten ist ein Nachtragshaushalt zum Zahlenwerk der Samtgemeinde nötig.

Apropos Kosten: Für den Betrieb der neuen Kita will die Verwaltung 20 Kräfte einstellen. Dies und die allgemeinen Betriebskosten treiben den jährlichen Fehlbetrag, also den Zuschussbedarf für die Kitas, in die Höhe. Alleine für Bahrdorf rechnet die Verwaltung mit 750.000 Euro an zusätzlichen Kosten pro Jahr.