Die Corona-Einschränkungen treffen das Jerxheimer Vereins- und Kulturleben hart. Nachdem bereits das Osterfeuer abgesagt werden musste, steht jetzt fest: Auch das Maibaumaufstellen am 30. April, das TSV-Sommerfest samt Heeseberglauf, geplant vom 5. bis 7. Juni, und das Volksfest, das vom 16. bis 21. Juni wieder groß gefeiert werden sollte, werden ausfallen.

„Die Stimmung in Jerxheim ist bei vielen Menschen ziemlich ernüchtert“, beschreibt Bürgermeister Philipp Ralphs die Situation. Etablierte regelmäßige Treffen wie von der Arbeiterwohlfahrt oder der Frauenhilfe seien ebenso zum Erliegen gekommen wie der Sportbetrieb im Ort. Das Dorfleben dünnt sich aus. „Am kommenden Samstag wollte sich die neu gegründete Bogensport-Sparte mit ihrer Anlage vorstellen. Auch diese Veranstaltung muss nun leider ausfallen“, bedauert Ralphs. Abgesagt worden sei auch der Workshop des TSV mit dem Kreis- und Landessportbund, in dem es darum geht, wie sich der Verein bestmöglich für die Zukunft aufstellen kann. „Da werden wir aber auf jeden Fall dranbleiben und das Thema weiter bearbeiten, sobald es geht“, verspricht Ralphs. Möglichst Nachgeholt werden solle auch die Radtour mit dem ESV aus Jerxheim-Bahnhof.

„Für dieses Jahr gestrichen“ ist das Volksfest. Fast einen Tag war Ralphs damit beschäftigt, die zum Teil schon in die Wege geleiteten Absprachen mit Schaustellern und anderen Beteiligten rückgängig zu machen. „Wenn man so etwas zurückdrehen muss, merkt man erst, wie umfangreich die Vorarbeit schon war“, sagt der Bürgermeister. Das Fest in den Herbst zu verschieben, sei keine Option. „Es macht keinen Sinn, jetzt erneute Detailplanungen zu machen, um sie dann möglicherweise wieder stoppen zu müssen. Dann konzentrieren wir uns lieber gleich auf das nächste Jahr.“ In den langen Gesprächen, die er mit den Volksfest-Beteiligen geführt habe, sei ihm zumeist Verständnis für die Absage entgegengebracht worden.

„Nicht für die Vereinskasse, aber für die Seele“ würde Ralphs gerne eine Ersatzveranstaltung für das TSV-Sommerfest organisieren – „vielleicht am Jahresende, wenn es irgendwie geht“. Auch den Heeseberglauf hat Corona gestoppt. Ihn nachzuholen sei schon wegen der Notwendigen Versicherungen und Genehmigungen nicht realisierbar, „da liegt der Fokus ganz klar auf den Planungen für das nächste Jahr“.

Verschoben werden muss auch der für Mai geplante Start des neuen Vereins Kulturwerkstatt Jerxheim. Er soll den bisherigen Kultur- und Festausschuss der Gemeinde ablösen. „Damit nicht mehr Gewählte für das Kulturleben zuständig sind, sondern es von allen engagierten Bürgern gestaltet werden kann“, erläutert der Bürgermeister und verrät: „Mehr Leute sollen in der Kulturwerkstatt anders denken. Es ist vollkommen offen, was dabei herauskommt. Der Verein ist offen für jede Idee von jedem.“

Sicher dürfte sein: Die Lust, was auf die Beine zu stellen, wird nach der Corona-Krise auch in Jerxheim gut zu gebrauchen sein.