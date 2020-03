Helmstedts DRK-Chef: Es hätte jedes Heim treffen können

Mark Henry Spindler (links) – hier bei der Vorstellung der Ladestation des Seniorenpflegeheims am Wallplatz – ist Vorstand des DRK-Kreisverbandes in Helmstedt. Die gemeinnützige Gesellschaft betreibt mehrere Seniorenhäuser im Landkreis.

Die Ereignisse im Wolfsburger Seniorenhaus Hanns-Lilje-Heim haben die Menschen aufgeschreckt. Dort waren bis Dienstagnachmittag 18 Bewohner dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. Doch hätte das wohl jedes andere Haus auch treffen können. Dieser Meinung ist zumindest Mark-Henry Spindler, Vorstand des DRK-Kreisverbandes in Helmstedt. Die gemeinnützige Gesellschaft betreibt mehrere Seniorenhäuser im Landkreis Helmstedt. Mit Spindler sprachen wir über den Umgang in den Häusern mit der „unsichtbaren Gefahr“. Eines stellte er klar: „Pflege funktioniert nicht auf Distanz.“

Besonderes Augenmerk legt man laut Spindler darauf, das Virus möglichst nicht in die Einrichtungen einzuschleppen. Aus diesem Grund habe das DRK seine Häuser bereits seit dem 13. März für Besucher geschlossen. „Das war durchaus schwierig“, so der Vorstandschef. „Einige Menschen hatten ein echtes Problem damit.“ Der Haken an der Sache: Das DRK könne zwar den Zutritt unterbinden, die Bewohner aber nicht daran hindern, das Haus zu verlassen, um etwa mit Angehörigen eine Weile zu verbringen. „Letztlich brauchte es die Androhung, dass die betreffenden Bewohner dann nicht mehr zurück in das Haus dürften“, so Spindler.

Um das Einschleppen durch Mitarbeiter zu verhindern, zögen diese sich in einem separaten Bereich um, bevor sie auf die Stationen gingen. Zur Standardausrüstung gehören demnach Mund- und Nasenmasken sowie Handschuhe. Jeder Mitarbeiter sei verpflichtet, einen möglichen Kontakt mit einem möglicherweise Infizierten sofort anzuzeigen. Schon bei kleinsten Symptomen handle man, so Spindler. Betroffene Bewohner würden sofort auf ihren Zimmern isoliert, und die Mitarbeiter dürften dieses nur mit Schutzausrüstung betreten. „Dazu gehören ein Schutzanzug, Handschuhe und Masken“, so Spindler. Wir haben auch immer mal Menschen mit resistenten Keimen, daher sind wir gut mit Schutzausrüstungen ausgestattet und stocken unseren Vorrat weiter auf“, ergänzt er. Mitarbeiter, bei denen sich mögliche Symptome zeigen, müssten sofort daheim bleiben. Das Problem: „Unsere Mitarbeiter führen ja auch ein eigenes Leben. Das kann man doch nicht unterbinden“, sagt Mark-Henry Spindler. Unter der aktuellen Situation leiden seiner Meinung nach besonders die Bewohner der Heime. „Es ist nicht leicht zu verstehen, dass die Angehörigen nicht mehr zu Besuch kommen dürfen.“ Darum sei Pflege zu Corona-Zeiten ein echter Spagat. „Sie können den persönliche Kontakt zwischen den Pflegekräften und den Bewohnern nicht verhindern. Schon gar nicht, wenn Menschen an Demenz erkrankt sind. Das Risiko einer Infektion wird man nie vollständig ausschließen können“, sagt der DRK-Chef. In den Häusern des DRK-Kreisverbandes gibt es derzeit keine Infektionen.