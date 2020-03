Wie Corona die Schöninger Kommunalpolitik infiziert

Tag für Tag wechseln in Deutschland mehr Arbeitnehmer ins Homeoffice, erledigen wichtige Besprechungen per Videokonferenz. Vor dem Hintergrund des Streits um die Schöninger Ratssitzung fragen Leser unsere Redaktion: „Könnte man das nicht per Videokonferenz erledigen?“ „Nein“, sagt Schöningens Bürgermeister Malte Schneider (parteilos), „diese Möglichkeit sieht der Gesetzgeber nicht vor. Für Ratssitzungen ist die persönliche Anwesenheit...