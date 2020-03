Kreistag Helmstedt – Mehrheit stößt sich nicht an Merkblatt

In dem Merkblatt werden Vorschriften und Regelungen zur Korruptionsvorbeugung und zum Datenschutz aufgeführt. Die Kenntnisnahme des Merkblatts sollen die Kreistagsabgeordneten per Unterschrift quittieren. Dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Kreistag, Jozef Rakicky, passt das nicht. In einer Mail...