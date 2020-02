Erster Corona-Verdachtsfall im Kreis Helmstedt

Wie Landrat Gerhard Radeck am Freitagmittag erklärte, habe die Hausärztin am Freitagmorgen das Gesundheitsamt des Landkreises von dieser Meldung in Kenntnis gesetzt. Daraufhin seien zwei Mitarbeiter des Amtes in Schutzbekleidung zur Wohnung des Mannes gefahren, um einen Abstrich zu nehmen. „Wir...