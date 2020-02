Asbestplatten im Landkreis Helmstedt entsorgt

Illegal entsorgte asbesthaltige Welleternitplatten und asbesthaltigen Plattenbruch haben die Niedersächsischen Landesforsten am vergangenen Montag im Heidberg, zwischen Wendhausen und Essehof, entdeckt. Das teilte der Landkreis Helmstedt am Freitag mit. Demnach handelt es sich um circa 40 Quadratmeter mit einem geschätzten Gewicht von 800 Kilogramm.

Einen Tag später, am Dienstag, hat die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz, Stiftungsförsterei Lappwald, im Meinberg, östlich der L 294, circa 60 Quadratmeter illegal entsorgte asbesthaltige Welleternitplatten mit einem geschätzten Gewicht von 1,2 Tonnen entdeckt. Die gut gestapelte Art der Ablage spreche für Anlieferungen mit illegal-gewerblichem Hintergrund.

Da die Täter eine schwerwiegende Umweltstraftat begangen haben, bittet der Landkreis Helmstedt um Hinweise zur Täterermittlung. Wer hat ein größeres Transportfahrzeug gesehen? Wo wurden in den vergangenen Wochen in der jeweils näheren Umgebung Dächer, Garagen, Stallungen abgedeckt, die mit Wellasbestplatten gedeckt waren? Hinweise nehmen die Polizeidienststellen und der Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz unter der (05351) 1212518 oder per E-Mail unter wildermuell@landkreis-helmstedt.de entgegen. red