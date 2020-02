Immer mehr Menschen wohnen in Velpke

Das Bevölkerungswachstum in der Samtgemeinde Velpke hält weiter an. Das geht aus der Einwohnerstatistik des Landes, ebenso wie aus den Erhebungen der Verwaltung selbst hervor. Demnach lebten am Stichtag 31. Dezember 2019 rund 12 790 Menschen in den Mitgliedsgemeinden. Ein Jahr zuvor waren es noch...