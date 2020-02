Samtgemeinde Heeseberg investiert 11,5 Millionen Euro

Rund 11,5 Millionen Euro will die Samtgemeinde Heeseberg in diesem Jahr investieren. So sieht es der Haushalt 2020 vor, den der Rat in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend bei einer Enthaltung verabschiedete. Als größte Investitionsprojekte weise der Etat den Kanalausbau in Jerxheim mit...