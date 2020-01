Grundstein für Klärschlammverbrennung bei Helmstedt gelegt

Der Startschuss für das 45 Millionen Euro teuere Projekt in Nachbarschaft des 2016 vom Netz genommenen Kraftwerks Buschhaus fiel am Donnerstag im Beisein des niedersächsischen Umweltministers Olaf Lies (SPD). In seiner Ansprache bezeichnete Lies die Investition aus dem Hause Energy from Waste (EEW)...