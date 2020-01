Schöninger Seilereimuseum zieht in den Hamburger Hafen

Das Schöninger Seilereimuseum im Torhaus des Schlosses am Burgplatz wird aufgelöst. Im März vergangenen Jahres war Museumsbetreiber Walter Lutze unerwartet verstorben. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte dessen Tochter Barbara nun, dass der Nachlass des ehemaligen Seilermeisters dem künftigen Deutschen Hafenmuseum in Hamburg zur Verfügung gestellt wird. „Es war der ausdrückliche Wunsch meines Vaters, dass sein Handwerk nicht in...