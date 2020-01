Ausstellung in Lehre zeigt, wie Nazi-System hoffähig wurde

Man braucht schon Muße und Zeit, um das, was da an den Wänden im Obergeschoss des Rathauses Lehre zu sehen und zu lesen ist, erfassen zu können. Schonungslos haben sich Mitglieder der Arbeitsgruppe Heimatpfleger des Vereins Braunschweigische Landschaft der Zeit des Nationalsozialismus im Braunschweigischen Land gewidmet, lokal sowie regional betrachtet und differenziert. Das Ergebnis ist eine Wanderausstellung, die in Wort und Bild...