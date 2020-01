Velpke bekommt eine zusätzliche Arztpraxis

Neues Jahr, neue Praxis. Die Samtgemeinde Velpke bekommt eine zusätzliche Praxis für Allgemeinmedizin. Das sagte der erste Mann im Rathaus, Rüdiger Fricke, im Zuge seines Jahresrückblicks 2019. Demnach habe sich eine Ärztin dazu entschlossen, eine Praxis in Velpke direkt zu eröffnen. Die Nordkreisgemeinde habe sich gegen einen möglichen Standort in Wolfsburg durchgesetzt. Schon lange liege ihm die ärztliche Versorgung in der...