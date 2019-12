Pfandflaschen gesammelt für neues Trampolin für Wendhausen

Spende an das Kinderhaus Kutzner in Wendhausen: Die Abteilung Batteriefertigung des Braunschweiger Volkswagenwerkes übergab 2000 Euro. Die Volkswagen-Mitarbeiter Lars Herbst (vorn von links), Carmen Henges und Tobias Stehl übergaben den Scheck an Stefanie Kutzner (hinten links).