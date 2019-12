Gibt es bald einen Waldkindergarten am Lutterspring?

Weitere Kindergartenplätze in Königslutter zu schaffen, sei notwendig. Dabei, so führte es der zuständige Fachbereichsleiter Uwe Borchers in der jüngsten Sozialausschusssitzung aus, bestehe der Bedarf an zusätzlichen Plätzen vor allem in der Kernstadt, nicht in den Dörfern. Aus diesem Grund prüfe...