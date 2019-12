Schule Groß Twülpstedt: Grüne bestehen auf Versprechen

20 Punkte zählt die Tagesordnung, nicht alle durchweg spannend, aber: Ein Thema birgt Sprengstoff, nämlich die Erweiterung der Grundschule am See in Groß Twülpstedt. Heute soll der Rat endgültig über das Projekt entscheiden. Es gilt als gesichert, dass die Pläne auch das höchste Gremium auf Samtgemeindeebene passieren. Ebenso dürfte aber sicher sein, dass aus den Reihen der Grünen Widerspruch kommt. Dort plädiert man seit Jahren für...