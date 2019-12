Polizei nimmt mutmaßlichen Taschendieb in Schöningen fest

Dank einer guten Täterbeschreibung nahmen Beamte der Polizei Schöningen am Montagnachmittag einen mutmaßlichen 30 Jahre alten Taschenräuber im Rahmen einer sofortigen Fahndung nur wenige Minuten nach der Tat in der Schöninger Innenstadt fest. Der 30-Jährige war auf das wenige Bargeld in dem...