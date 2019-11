Velpker Weihnachtsmarkt mit neuen Hütten

Sie haben alle Zweifler Lügen gestraft, die Mitglieder des Heimatvereins Velpke. In etlichen Arbeitsstunden hatten sie im Sommer und den lieben langen Herbst lang an den neuen Buden für den Weihnachtsmarkt in Velpke gearbeitet. Das Ergebnis sind durchdachte kleine Behausungen, die am Sonntag...