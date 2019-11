3,771 Millionen Euro für die Velpker Feuerwehren

Wenn die Freiwillige Feuerwehr in Wahrstedt am Samstag ihr neues Gerätehaus feierlich einweiht, dann ist dies bis auf ein Löschgruppenfahrzeug zunächst das letzte einer ganzen Reihe größerer Projekt für und rund um die Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke. In einem Gespräch mit unserer Zeitung kündigte Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke zwar weitere Projekte an, etwa in Bezug auf die Gerätehäuser in Papenrode und Saalsdorf....