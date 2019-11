15 Personen aus brennendem Haus in Helmstedt gerettet

Großalarm bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Helmstedt. Am späten Sonntagabend wurden sie zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Conringstraße gerufen. Die Bewohner waren in ihren Wohnungen eingeschlossen, da der einzige Fluchtweg über die Treppe bereits durch starke Rauchentwicklung versperrt war. 15 Personen rettete die Feuerwehr. Ob es unter ihnen Verletzte gegeben hat, stand in der Nacht noch nicht eindeutig...