St. Michaelis in Helmstedt – Kleine Kirche mit Superlativen

Das Kirchengebäude St. Michaelis ist ein besonderes in der Propstei: In der Nachkriegszeit errichtet ist es der einzige evangelische Neubau in Helmstedt. Alle anderen Gebäude sind katholischen Ursprungs. Der Helmstedter Ziegelberg, Standort der St. Michaeliskirche, war zum Zeitpunkt der Kirchenweihe vor 60 Jahren eine Siedlung Angehöriger der ehemaligen Braunschweigischen Kohlenbergwerke. In den letzten sechs Jahrzehnten kamen und...