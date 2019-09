Rümmers Schützen feiern Schützenfest

Rümmer. An zwei Tagen feiern die Schützen ihre Schützenkönige und veranstalten anschließend noch ein Oktoberfest.

Schützen- und Oktoberfest beim SV Rümmer. Neben Lederhosen, Dirndl einer vollen Tanzfläche, wurde auch der amtierende Schützenkönig Kim Maurice Demant geehrt.

Mit Musik vom Fallsteinorchester Rhoden ging es am ersten Tag durch Rümmer zum Abholen der alten Würdenträger. Anschließend folgte im Festzelt das Kinderfest. Unter der Leitung von Daniela und Frank Schrader sowie Jacqueline Triller konnten die vielen Kinder an drei Stationen ihre Geschicklichkeit in verschiedenen Spielen unter Beweis stellen, teilt der Schützenverein Rümmer mit. Und dann war es soweit: Eine Woche mussten die Nachwuchsschützen nun warten, um zu erfahren wer ihre neuen Kindermajestäten sind.

Dann war es endlich soweit. Jugendwart Kim Maurice Demant verkündete unter Spannung die neuen Würdenträger. Kinderkönigin wurde Emily Kirchner, begleitet von Leonie Schrader und Zoe Becker. Zur Kronprinzessin hat sich Finja Schrader geschossen. Ihre Begleiterinnen sind Yasmin Triller und Maike Löhr. Der neue Kinderkönig heißt Louis Lohrengel, begleitet von seinem Bruder Tim Lohrengel und Leif Wahlbrink. Die Kinderfahne trägt Cajus Schramm. Ihm zur Seite stehen Thorge Schramm und Lukas Kirchner.

Die Königin und Königsscheibe trugen Leni Wahlbrink und Jonas Kristen. An der Seite des großen Hauptmannes läuft für ein Jahr die Kinderhauptfrau Tia Becker.

Um 19 Uhr startete dann das Oktoberfest. Rund 180 Rümmeraner und Gäste von nah und fern feierten in Lederhosen und Dirndl bis spät in die Nacht. Für eine durchgehend volle Tanzfläche sorgte die Band Almrausch. Sie versorgten die Gäste mit einem Mix aus bayrischen Klängen und Partymusik.

Für eine Überraschung sorgte Andreas Kößler aus Bayern. Er war zu Besuch beim vorherigen König Peter Dörries. Der Dirigent der Blaskapelle Lechrain in Lengenfeld gab auf seinem Alphorn zwei Stücke zum Besten.

Der Sonntag startete mit dem Treffen beim amtierenden König Kim Maurice Demant. Von dort aus marschierten alle gemeinsam zum Bürgerfrühstück ins Festzelt. Nach der Eröffnungsansprache und Begrüßung von Politik und Ehrengästen durch den ersten Vorsitzenden Thomas Wörle sorgten die Original Harzlandmusikanten für Stimmung. Für das leibliche Wohl sorgte das Team um Festzeltwirt Walter Stendel. Er wurde außerdem noch für 40 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein Rümmer geehrt.

Mittags fanden die Tombola sowie das Gästekönig und Fässchenschießen statt. Durch die Tombola führten Geschäftsführer Dirk Demant und Kassenwart Jürgen Heitgreß. Sie verlosten die Preise, die der Festausschuss um Nina Böttcher in den letzten Wochen zusammengetragen hat, teilt der Schützenverein mit.

Am Nachmittag verkündete der erste Schießsportleiter Harald Steinkopf die neuen Würdenträger. Neue Schützenkönigin ist Nadine Schild. Ihre erste Begleiterin ist die Königin von 2018, Teresa Campisi. Zweite Begleiterin ist Nina Böttcher. Die Königinnenscheibe trug Diana Wahlbrink. Dieses Jahr haben wir nach langer Zeit wieder eine Jugendkönigin. Sie heißt Marie-Sophie Kirchner. Begleitet wird sie von Catia Fiore und Adriana Ciurar. Ihre Scheibe trug Sabine Demant. Silberkönig ist Dieter Herrmann mit seinen Begleitern Knut Wahlbrink und Harald Steinkopf. Die Fahne des Schützenverein Rümmer 1899 trägt nun Felix Görndt. Ihn unterstützen Sebastian Hopp und Olaf Bentin. Zum Gästekönig schoss sich Matthias Bigos vom Schützenverein Klein Twülpstedt. Als Begleiter hat er sich Mike Sturm und Christin Böcker ausgesucht. Das Fässchenschießen konnte Aaron Schramm für sich entscheiden.

Nach den Ehrentänzen, wurden die neuen Majestäten mit dem großen Umzug durch Rümmer nach Hause gebracht. Mit musikalischer Begleitung vom Schalmeienzug Wassensdorf nagelte Hauptmann Aaron Schramm die Scheiben an die Häuser der Majestäten. Anschließend ging es wieder zum Schützenhaus.