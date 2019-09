Glasfaserausbau – Start in Volkmarsdorf

Wenn die Dinge so laufen wie geplant, dann haben die Bürger in Groß Twülpstedt, Papenrode, Klein und Groß Sisbeck sowie in Rickensdorf demnächst stabileres Internet. Das zumindest versprechen die Wobcom und die Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (FEAG). Sie wollen die Richtfunkstrecken...