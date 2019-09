Beim Helmstedter Altstadtfest passte (fast) alles

Der Samstagabend war wie üblich am stärksten frequentiert, wie Petra Schadebrodt von Helmstedt aktuell, gleichzeitig Mitglied im ehrenamtlichen Orga-Arbeitskreis, berichtete. „Die Stimmung war bestens“, brachte es die Vorsitzende der Werbegemeinschaft auf den Punkt.

Die Zusammenarbeit mit allen Ausstellern und Veranstaltungspartnern sei gut gewesen. Leider seien einige für die Kornstraße eingeplante Händler nicht erschienen, was Lücken gerissen habe. Das Musikprogramm mit Livebands auf dem Marktplatz sei sehr vielfältig gewesen und mit den unterschiedlichen Musikrichtungen von Shanty über Jazz bis hin zu Country, Pop und Rock sei es gelungen, sowohl jüngere wie auch ältere Besucher anzulocken, erklärte Schadebrodt am Sonntagnachmittag.

Kletterwand des KSB Foto: Michael Strohmann

„Das Konzept mit dem Heinrichsplatz als Alternative zum Marktplatz hat sich bewährt“, meinte Schadebrodt weiter. Summertime-Atmosphäre und mehr Aufenthaltsqualität durch Deko, Sitzmöbel und Cocktailstände, so habe die Devise für diesen Schauplatz gelautet. Auf dem Heinrichsplatz hatte die Vorsitzende am Samstagnachmittag auch die rund 25 Teilnehmer des 24. Grenzlandlaufs begrüßt, die in diesem Jahr von Niederndodeleben nach Helmstedt gelaufen sind. Für alle Sportler gab es ein Freigetränk.

Party-Stimmung auf dem Heinrichsplatz Foto: Melanie Specht

Wie Schadebrodt weiter berichtete, sei das Sicherheitskonzept aufgegangen. Zur Erläuterung: Um die Sicherheitsfrage und mögliche Risiken hatte es in den zurückliegenden Monaten intensive Diskussionen gegeben. „Die verstärkte Präsenz unserer Security-Kräfte und die Streifen von Ordnungsamt und Polizei sind von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen worden. Die verstärkte Kooperation und die Vernetzung untereinander ist wichtig und richtig, um bei so einer großen Veranstaltung die Sicherheit zu gewährleisten.“ Der Ansatz, die Jugend in puncto Jugendschutz mehr in den Blick zu nehmen, müsse allerdings ausgebaut werden, räumte Schadebrodt ein. „Hier besteht noch Verbesserungsbedarf, um dem Alkoholmissbrauch vorzubeugen.“

Auch mit dem Verlauf des verkaufsoffenen Sonntags als Abschlusstag des Altstadtfestes dürften die Organisatoren sehr zufrieden gewesen sein. Nach 13 Uhr füllten sich die Neumärker Straße und der Markt rasch mit Besuchern, darunter viele Familien. „Alle Außenplätze waren besetzt“, meinte Schadebrodt. Die terminliche Kombination mit dem Tag des offenen Denkmals stufte sie als positiv ein, da sich die Gebäude überwiegend in der Innenstadt befänden. Das habe zusätzliche Gäste angelockt.