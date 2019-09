Schüler werden in Helmstedt zu Französisch-Experten

Helmstedt. An der Volkshochschule in Helmstedt haben drei Gymnasiasten das DELF-Diplom in Französisch erlangt.

Drei Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Julianum in Helmstedt hatten sich unter der fachkundigen Anleitung der Französischlehrerin Cordula Simons in einer Französisch-AG auf ihre DELF-Prüfung vorbereitet und diese im Januar an der Volkshochschule absolviert. Am Freitag erhielten sie im Beisein von Frau Dr. Heike Roy ihre Diplome.

Das DELF-Diplom ist ein staatliches Sprachdiplom, das vom französischen Bildungsministerium vergeben wird und für Arbeit bei international tätigen Firmen oder ein Studium im französischsprachigen Ausland nachgefragt wird. Jannes Hindemith hat erfolgreich die Stufe A1 abgeschlossen, Aida Hajdarpasic und Leon Marocke bereits die Niveaustufe A2 bestanden. Auch im beginnenden Schuljahr wird die AG am Julianum fortgesetzt. red